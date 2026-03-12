El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) emitió una advertencia importante dirigida a empleadores y solicitantes de visas de trabajo en Estados Unidos: en pocas semanas comenzará a rechazar solicitudes que utilicen versiones antiguas de un formulario clave para trámites migratorios. La medida llega justo antes de una de las temporadas más activas para las solicitudes laborales, lo que podría afectar a empresas y profesionales extranjeros que planean presentar peticiones en los próximos meses. El cambio forma parte de la actualización regular de documentos migratorios, pero el calendario ha encendido alertas porque coincide con el inicio del periodo de presentación de casos de la visa H-1B.

Qué cambia con el formulario I-129

La agencia anunció que publicó una nueva edición del Formulario I-129, fechada el 27 de febrero de 2026.

A partir del 1 de abril de 2026, USCIS aceptará únicamente esta versión actualizada y rechazará cualquier solicitud enviada con ediciones anteriores.

Según la alerta oficial, la edición previa del formulario, fechada el 20 de enero de 2025, solo será válida si llega a la agencia hasta el 31 de marzo de 2026. Cualquier documento recibido después de esa fecha con la versión antigua será rechazado automáticamente.

Qué es el Formulario I-129

El Formulario I-129, conocido como Petition for a Nonimmigrant Worker, es la solicitud principal que utilizan los empleadores para patrocinar trabajadores extranjeros para empleo temporal en Estados Unidos.

Este documento se utiliza para varias categorías de visa, entre ellas:

H‑1B visa

H‑2A visa

H‑2B visa

L‑1 visa

O‑1 visa

Además, también se utiliza para extender la estadía o cambiar el estatus migratorio de algunos trabajadores que ya se encuentran en el país.

Por qué los solicitantes de la visa H-1B son los más afectados

Aunque la regla aplica a todos los trámites que usan el formulario I-129, el impacto será especialmente fuerte para quienes buscan la visa H-1B.

Esto se debe a que la fecha del 1 de abril coincide con el inicio del periodo de presentación de solicitudes para el límite anual de visas H-1B del año fiscal 2027.

Si un empleador envía una petición usando una versión incorrecta del formulario después de esa fecha, USCIS rechazará la solicitud, lo que podría hacer que la empresa pierda la oportunidad de obtener una visa para el trabajador seleccionado.

Nuevas preguntas sobre empleo y salarios

La nueva versión del formulario también amplía la información que los empleadores deben proporcionar.

Entre los datos adicionales que ahora se solicitan se incluyen:

Nivel mínimo de educación requerido para el puesto

Campo específico de estudio

Experiencia laboral necesaria

Si el cargo incluye funciones de supervisión

Estos elementos reflejan los criterios que utiliza el United States Department of Labor para determinar los niveles salariales en la Labor Condition Application (LCA), un requisito previo para muchas solicitudes H-1B.

Dos niveles salariales en una misma solicitud

En los casos sujetos al límite anual de la visa H-1B, el nuevo formulario I-129 también exige que los empleadores indiquen:

El nivel salarial seleccionado durante el registro inicial , y

, y El nivel salarial indicado en la Labor Condition Application.

Al incluir ambos datos, USCIS podrá comparar la información y detectar posibles inconsistencias entre el registro inicial y la solicitud formal. La agencia no ha explicado todavía cómo manejará las discrepancias, pero la medida sugiere una revisión más detallada de las peticiones.

La advertencia de USCIS

La agencia también recordó que quienes envían formularios impresos deben verificar que todas las páginas coincidan con la misma edición.

USCIS señaló que el formulario podría ser rechazado si:

faltan páginas,

algunas páginas pertenecen a otra versión, o

no se muestra claramente la fecha de edición en el documento.

Qué puede pasar ahora

Con la fecha límite del 1 de abril de 2026 acercándose, los expertos recomiendan que las empresas revisen cuidadosamente sus plantillas y procedimientos para asegurarse de usar la versión correcta del formulario I-129.

A medida que avance la temporada de solicitudes de la visa H-1B, cualquier orientación adicional de USCIS sobre cómo evaluará la nueva información laboral y salarial será seguida de cerca por empleadores y trabajadores extranjeros que buscan oportunidades en Estados Unidos.

