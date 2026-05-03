Del 4 al 7 de mayo, residentes de Chicago y el condado de Cook podrán acceder a alimentos gratuitos a través de los programas del Greater Chicago Food Depository, organización que trabaja para combatir el hambre conectando a familias con despensas comunitarias, comidas calientes y otros recursos de asistencia.

La entidad recomienda a las personas que necesiten ayuda ingresar a su plataforma oficial de búsqueda para localizar el punto de distribución más cercano.

A través del mapa interactivo, los usuarios pueden encontrar despensas de alimentos gratis, comedores comunitarios y programas de asistencia alimentaria disponibles según su ubicación en Chicago y Cook County.

La organización cuenta con una red de despensas y comedores comunitarios distribuidos en distintos puntos de la ciudad y Cook County. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Además de entregar comida sin costo, el Food Depository también ofrece apoyo para tramitar beneficios públicos como Illinois SNAP/Link, Medicaid y otros programas estatales dirigidos a familias con bajos ingresos. Esto permite que hogares vulnerables accedan a ayuda alimentaria a largo plazo.

Las familias con niños también pueden encontrar programas especiales de nutrición y apoyo, mientras que adultos mayores tienen acceso a cajas de alimentos no perecibles y recursos orientados a una alimentación saludable.

El Greater Chicago Food Depository mantiene alianzas con distintas organizaciones comunitarias y colegios locales para ampliar el acceso a comida gratuita. Incluso estudiantes de City Colleges of Chicago pueden recibir alimentos saludables y otros apoyos dentro de sus campus.

Los interesados pueden consultar ubicaciones y horarios a través de la herramienta oficial “Find Food”. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Quienes necesiten orientación personalizada pueden comunicarse directamente con la organización para recibir ayuda sobre dónde encontrar comida, cómo aplicar a beneficios o incluso acceder a referencias laborales. Al llamar y presionar “0”, las personas son conectadas con 2-1-1 Metro Chicago, una línea gratuita y confidencial disponible las 24 horas.

Según la organización, 1 de cada 5 hogares en Chicago enfrenta inseguridad alimentaria, una cifra que refleja la magnitud del problema en la ciudad.

Durante su año fiscal 2025, el Food Depository distribuyó 96 millones de comidas y registró 2.3 millones de visitas a su red de socios de alimentos gratuitos.

Para encontrar alimentos gratis entre el 4 y el 7 de mayo, los interesados deben ingresar al portal oficial del Greater Chicago Food Depository y utilizar la herramienta “Find Food”, donde podrán revisar horarios, direcciones y requisitos de cada centro de distribución.

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