Amazon anunció una nueva ventaja para sus clientes Prime en Estados Unidos: la posibilidad de solicitar comida a través de Uber Eats sin pagar tarifas de entrega en pedidos superiores a 25 dólares. El acuerdo permitirá acceder a cientos de miles de restaurantes directamente desde Amazon.com y la aplicación de compras de la compañía, sin necesidad de salir de esas plataformas.

La promoción ya está disponible y contempla un incentivo para quienes utilicen el servicio por primera vez. Según informaron ambas empresas, los miembros Prime podrán obtener 20 dólares de descuento en sus dos primeros pedidos de Uber Eats, siempre que cada compra alcance un mínimo de 25 dólares. Esta oferta estará vigente durante los primeros 14 días desde su activación.

Los miembros podrán pedir comida de cientos de miles de restaurantes sin pagar cargos de entrega en compras superiores a 25 dólares. (Foto: AFP)

¿Qué pasará con el beneficio que Amazon tenía con Grubhub?

Según Asociated Press, la incorporación de Uber Eats representa la segunda alianza de Amazon con una plataforma de entrega de comida. En 2024, la compañía había sumado Grubhub a las ventajas de su suscripción, pero anunció que ese acuerdo irá llegando a su fin cuando entre en funcionamiento la nueva colaboración con Uber Eats.

Actualmente, Amazon Prime cuesta 14,99 dólares mensuales o 139 dólares por una suscripción anual.

Andrew Macdonald, presidente y director de operaciones de Uber, destacó la importancia de esta colaboración y señaló lo siguiente en un comunicado: “Junto con Amazon, construimos una experiencia para los miembros Prime diseñada para que la entrega de comida de restaurantes se sienta tan natural, conveniente y económica como pedir cualquier otra cosa en Uber Eats”.

La alianza reemplazará progresivamente el acuerdo que Amazon mantenía con Grubhub y se produce en medio de una mayor competencia por el mercado de entregas. (Foto: Charles-McClintock Wilson / NurPhoto via AFP)

La competencia por el negocio de las entregas de comida

El anuncio se produce en un momento de mayor competencia entre las empresas que ofrecen servicios de reparto. El mes pasado, DoorDash presentó una oferta de 17.000 millones de dólares para adquirir Instacart, una operación que podría modificar el mercado de entrega de alimentos y compras de supermercado en Estados Unidos y otros países.

Walmart también está ampliando su presencia en este sector. Durante el verano estableció una alianza con Subway, su principal restaurante dentro de sus tiendas, y posteriormente incorporó establecimientos seleccionados de Dunkin’ y Papa Johns.

La compañía informó que su plataforma de entregas ya reúne 2.400 restaurantes. Además, Greg Cathey, vicepresidente sénior de transformación del comercio electrónico de Walmart, indicó que el 65% de los pedidos realizados desde la incorporación de Subway también incluyeron otros productos de Walmart.