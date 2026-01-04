Las aplicaciones de entrega de comida deberán cambiar la forma en que gestionan los reembolsos en California. A partir del jueves 1 de enero, una nueva ley estatal obligará a plataformas como DoorDash y Uber Eats a modificar sus políticas cuando un pedido llegue incompleto o incorrecto. Desde esa fecha, las empresas ya no podrán ofrecer únicamente créditos dentro de la app. En su lugar, deberán realizar reembolsos completos en efectivo cuando el pedido no se entregue como se prometió, una medida que busca responder a quejas frecuentes de los consumidores sobre compensaciones parciales y la falta de atención al cliente.

La norma está incluida en el Proyecto de Ley 578 de la Asamblea (AB 578), impulsado por la asambleísta demócrata Rebecca Bauer-Kahan, quien explicó que sus propias malas experiencias con pedidos de comida ayudaron a inspirar la iniciativa.

La ley establece que las plataformas deben devolver el monto total del pedido, incluidos impuestos y propinas, al método de pago original del cliente cuando la entrega falle por completo. Si solo falta una parte del pedido o hay errores parciales, se permiten reembolsos proporcionales.

Además, la legislación introduce nuevas exigencias de transparencia y atención al cliente. Las aplicaciones deberán ofrecer un desglose detallado de cada transacción y garantizar acceso a un representante humano. El contacto con una persona será obligatorio cuando un problema no pueda resolverse mediante sistemas automatizados.

La ley también contempla medidas para prevenir posibles abusos. En ese sentido, las empresas podrán investigar solicitudes de reembolso sospechosas, siempre que respeten los estándares de protección al consumidor establecidos por la norma.

El AB 578 se suma a la Ley de Entrega Justa de Alimentos de California de 2020, que ya había impuesto límites a las tarifas de entrega y mayores obligaciones de transparencia tras denuncias de prácticas comerciales injustas por parte de plataformas de terceros.

El gobernador Gavin Newsom promulgó la ley en octubre y la presentó como parte de un esfuerzo más amplio para reforzar la protección al consumidor.

“California está trabajando arduamente para ayudar a que tu vida sea más asequible”, afirmó entonces.

“Estas nuevas leyes reflejan quiénes somos: un estado que protege a los trabajadores, respeta a los estudiantes, pone a las personas por delante de la política y no teme exigir responsabilidades a los intereses poderosos”, agregó Newsom.

En qué consiste el Proyecto de Ley 578 de la Asamblea (AB 578) de California

