Con lo caro que está casi todo hoy en día, y con la posibilidad de que los precios suban aún más por los nuevos aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump, ahora más que nunca conviene buscar formas prácticas de ahorrar dinero. Una de las mejores maneras de hacerlo es prestando atención a cómo haces la compra en el supermercado.

Al Baker, empleado de supermercado y padre de cuatro hijos, ha visto de cerca los errores más comunes que cometen los clientes al hacer sus compras. Según él, muchos de esos errores pueden costarte bastante dinero sin que te des cuenta.

Para ayudarte a evitar estos fallos y ahorrar en tu próxima visita al súper, Baker comparte cinco consejos clave que ha aprendido gracias a su experiencia.

El primero es sencillo y bien conocido, pero poderoso: haz una lista y cíñete a ella. “Ir de compras sin un plan de lo que necesitas comprar puede llevar a compras impulsivas y a olvidar lo esencial”, dijo a What’s The Jam según el New York Post.

Otro error muy común es no revisar lo que ya tienes en casa antes de hacer la lista. A veces, por pereza, se anotan productos sin comprobar si aún quedan guardados en la despensa o el refrigerador. “Puedes malgastar mucho dinero comprando cosas que en realidad no necesitas, o que no necesitas ahora mismo, por no comprobarlo bien”, explica Baker.

También recomienda usar las herramientas tecnológicas que ofrecen muchas tiendas, como las apps con funciones para escanear productos. “Escanear sobre la marcha es útil para saber exactamente lo que vas a tener que pagar al final, ya que mantiene el precio actualizado sobre la marcha”, aconseja. Además, dice que este truco te ayuda a comprar solo lo necesario: “Muchas veces he escaneado algo y he visto la diferencia que ha supuesto en mi factura, así que lo he vuelto a guardar. Realmente ayuda a reducir las compras impulsivas y a mantenerse dentro del presupuesto”.

Otro consejo importante tiene que ver con los precios por unidad. Aunque algo parezca más barato al principio, puede que salga más caro si trae menos cantidad. “Por muy tentador que resulte comprar el producto más barato, puede que al comparar el coste por unidad, el artículo en promoción resulte más caro porque pesa menos”, afirma Baker.

“Aunque el precio que pague sea menor, obtendrá menos cantidad del producto y acabará necesitando volver a comprarlo antes, con lo que no habrá ahorrado nada”, añadió.

Baker también sugiere ser flexible con las marcas. No siempre hay que elegir entre lo más caro o lo más barato: se puede combinar. “Si realmente quieres ahorrar dinero, pero no quieres perder calidad, prueba a mezclar la versión de marca de algo con la versión de marca propia del supermercado para que te dure”, propone.

Por ejemplo, cuenta que antes usaban dos botes de salsa de marca para la pasta, pero ahora mezcla un tarro con uno de passata de tomate más barata.

Finalmente, advierte sobre dos trucos comunes de los supermercados: las promociones al final de los pasillos y la colocación estratégica de los productos. “He empezado a ignorar por completo el final de los pasillos, pues sé que esas promociones sólo están ahí para que la gente las compre”, admite.

Sobre las estanterías, añade: “Los artículos más caros suelen colocarse más arriba. Los artículos más baratos estarán en los estantes más bajos”.

El hombre recuerda lo que le dijeron cuando trabajaba allí: “Los productos baratos van abajo porque a mucha gente no le gusta agacharse en los supermercados”.

Más consejos para ahorrar dinero

Scotiabank ofrece varios consejos para ahorrar dinero de manera efectiva. Primero, recomiendan comenzar por elaborar un presupuesto detallado para conocer tus ingresos y gastos, identificando áreas donde se puede reducir gastos innecesarios. Establecer metas de ahorro claras y realistas es fundamental para mantenerse motivado y enfocado en los objetivos financieros a largo plazo.

Otra estrategia es la apertura de una cuenta de ahorros separada de la cuenta corriente. Esto facilita la tarea de destinar una cantidad específica de dinero al ahorro de forma regular, idealmente automatizando las transferencias justo después de recibir el sueldo. Además, sugieren considerar productos de ahorro que generen intereses, como las cuentas de alta rentabilidad o los depósitos a plazo, para que el dinero crezca con el tiempo.

Finalmente, la empresa destaca la importancia de la disciplina en el hábito del ahorro. Revisar periódicamente el presupuesto y los avances hacia las metas, así como evitar gastos impulsivos y distinguir entre necesidades y deseos.