Atrás quedaron aquellos días en que todo costaba un dólar en Dollar Tree. La transformación comenzó en 2021, cuando la popular cadena de tiendas de descuento sorprendió a sus clientes al elevar el precio estándar a US$1.25. Aunque el descontento fue evidente, los consumidores siguieron visitando sus locales. Con el tiempo, los incrementos continuaron y hoy la compañía sigue aplicando nuevas estrategias para atraer a más compradores en Estados Unidos. ¿Qué cambios está realizando? Te lo contamos a continuación.

El fin de una era: cómo Dollar Tree cambió su esencia y ya no oferta artículos de 1 dólar (Foto: Pixabay)

ASÍ CAMBIARON LOS PRECIOS DE DOLLAR TREE

Por casi 35 años, Dollar Tree se convirtió en la cadena de tiendas preferida de muchas personas, en especial aquellas que no tenían muchos recursos, ya que ofertaba cada uno de sus productos (cualquiera que sea) a solamente 1 dólar; sin embargo, todo cambió en 2021. Así implementó la cadena su estrategia de precios.

Antes de 2021: Precio base de sus artículos a 1 dólar.

Precio base de sus artículos a 1 dólar. En 2021: Dollar Tree elevó su precio base a US$1.25.

Dollar Tree elevó su precio base a US$1.25. En 2023: La cadena incorpora nuevos artículos de 5 dólares.

La cadena incorpora nuevos artículos de 5 dólares. En 2024: Incluye en su inventario productos de 7 dólares.

Incluye en su inventario productos de 7 dólares. En 2025: Dollar Tree cambió los precios de sus artículos de US1.25 a US$1.50.

Una cliente de Dollar Tree caminando dentro de la tienda viendo los precios de los productos. (Foto: AFP) / FREDERIC J. BROWN

SU ESTRATEGIA PARA ATRAER NUEVOS COMPRADORES

Pese a que al inicio criticaron a Dollar Tree por el alza de sus precios, la cadena de tiendas de descuento señaló que aumentar el costo le permitía ofrecer una mayor variedad de artículos de mejor calidad a sus clientes. Aunque muchos estaban dispuestos a pagar montos más altos, no todos podían hacerlo.

De esta forma, la compañía intenta atender a dos tipos de clientes: uno con bajos ingresos y otro con mayores ganancias, publica The Street.

Según CBS News, más del 10% de personas que ganan US$100,000 o más compran en Dollar Tree, pero si continúa con el alza de sus precios, podría provocar que sus clientes habituales busquen nuevas opciones en otros establecimientos.

Para su director ejecutivo Michael Creedon, elevar el precio de los productos que hay en las tiendas le da mayor flexibilidad a la empresa. “Ampliar nuestro surtido para incluir artículos en una variedad de rangos de precios se está convirtiendo rápidamente en el modelo estándar de Dollar Tree”, dijo.

