Las autoridades de Suffolk County, en Nueva York, están reforzando las advertencias sobre las garrapatas y las enfermedades que pueden transmitir ante el aumento de la población de estos parásitos en la zona. Los funcionarios describen la situación como una preocupación creciente para la salud pública y aseguran que el condado es actualmente el epicentro de las enfermedades transmitidas por garrapatas en todo el estado.

La preocupación es aún mayor debido a la cantidad de casos sospechosos de síndrome alfa-gal, una reacción que puede aparecer después de la picadura de ciertas garrapatas.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Suffolk County registra el mayor número de casos sospechosos de este síndrome en Estados Unidos.

El condado registra el mayor número de casos sospechosos de síndrome alfa-gal en Estados Unidos, según los CDC. (Foto referencial: Magnific)

Suffolk refuerza la vigilancia contra las garrapatas

Según ABC7, el aumento de las temperaturas también podría estar favoreciendo la expansión de las poblaciones de garrapatas.

Expertos señalan que el clima más cálido es uno de los factores que pueden contribuir al incremento de estos parásitos en la región y, con ello, elevar las posibilidades de exposición para las personas que pasan tiempo al aire libre.

El martes, el ejecutivo de Suffolk County, Ed Romaine, anunció nuevas acciones para enfrentar el problema.

Entre las medidas se encuentran una mayor vigilancia en espacios abiertos y la ampliación de las campañas de información para la comunidad. Además, las autoridades contemplan aplicar repelentes naturales contra garrapatas en parques cuando determinen que sea necesario.

Aunque todavía no están disponibles las cifras de enfermedades transmitidas por garrapatas correspondientes a este año, los funcionarios expresaron preocupación porque consideran que la cantidad de estos parásitos es mayor que en años anteriores.

Romaine conoce personalmente los riesgos: aseguró que ha contraído la enfermedad de Lyme en dos ocasiones después de recibir picaduras y que tuvo que buscar atención médica.

“Estas pequeñas criaturas son muy pequeñas, pero pueden causar un daño enorme, enorme, enorme”, afirmó Romaine. “Esto es algo serio, debilita a muchas personas, cientos y cientos de personas, cada año aquí en Suffolk County”.

Las autoridades reforzarán la vigilancia y podrían aplicar repelentes naturales en parques cuando sea necesario. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo reducir el riesgo de una picadura

Las autoridades recomiendan tomar precauciones especialmente después de caminar por zonas con vegetación o pasar tiempo al aire libre.

Entre las medidas sugeridas están usar ropa de colores claros, caminar por el centro de los senderos, revisar el cuerpo en busca de garrapatas al regresar a casa y mantener a las mascotas alejadas de áreas donde pueda haber una alta concentración de estos parásitos.

Estas recomendaciones cobran especial importancia mientras el condado aumenta sus esfuerzos de vigilancia y prevención.

Revisarse después de estar al aire libre puede ayudar a detectar rápidamente una garrapata y reducir el tiempo de exposición, una de las principales medidas para disminuir el riesgo de enfermedades transmitidas por estos pequeños animales.