Texas impondrá desde 2026 la verificación de edad para descargar cualquier app, y Apple y Google ya ajustan sus tiendas mientras alertan sobre riesgos para la privacidad en usos tan básicos como consultar el clima o los marcadores deportivos. En las siguientes líneas explicamos qué cambiará, cuándo entran en vigor las nuevas reglas y cómo afectarán a usuarios y desarrolladores en App Store y Google Play.

El Proyecto de Ley 2420 del Senado de Texas obliga a Apple y Google a verificar que cada usuario tenga 18 años o más antes de cualquier descarga. La norma entra en vigor el 1 de enero de 2026 y se suma al precedente que la Corte Suprema fijó este año al avalar, por 6–3, la verificación de edad en sitios de pornografía en Free Speech Coalition vs. Paxton. Utah aplicará reglas para tiendas de apps en mayo de 2026 y Luisiana en julio, lo que extiende la presión regulatoria más allá de Texas.

¿QUÉ HARÁN APPLE Y GOOGLE CON LA SB 2420 EN TEXAS?

Apple pedirá a quienes creen una nueva cuenta en Texas confirmar si tienen 18 años o más a partir del 1 de enero de 2026 . Menores de 18 años deberán integrarse a un Grupo Familiar; un padre o tutor aprobará descargas, compras de apps y compras dentro de apps.

. Menores de 18 años deberán integrarse a un Grupo Familiar; un padre o tutor aprobará descargas, compras de apps y compras dentro de apps. Apple lanzará nuevas API para que los desarrolladores verifiquen edad con enfoque de privacidad. La compañía prometió más detalles este año sobre el método concreto.

para que los desarrolladores verifiquen edad con enfoque de privacidad. La compañía prometió más detalles este año sobre el método concreto. Google implementará API para que los desarrolladores reciban el estado de verificación de edad o supervisión parental bajo su servicio de consentimiento.

o supervisión parental bajo su servicio de consentimiento. Tanto Apple como Google exigirán que las apps declaren rangos de edad y comuniquen a las tiendas cambios relevantes en su experiencia para menores.

Google integrará verificación de edad y estado de supervisión en Google Play (Foto: AFP)

IMPLICACIONES DE LA SB 2420 A LA PRIVACIDAD, SEGÚN APPLE Y GOOGLE

Apple advierte que la SB 2420 puede forzar la recolección de información sensible de identificación incluso para descargar una app de clima o consultar marcadores deportivos. Google coincide y alerta sobre “riesgos reales” si millones de desarrolladores reciben datos sobre si un usuario es niño o adolescente sin reglas claras de uso. La empresa subraya que una app meteorológica no necesita conocer esa condición y que un intercambio de datos excesivo expone a abusos por actores maliciosos.

¿CÓMO AFECTA A FAMILIAS Y DESARROLLADORES LA SB 2420?

Para familias en Texas:

Crear o actualizar cuentas de menores dentro de un Grupo Familiar en Apple.

Configurar consentimiento parental para descargas y compras.

Revisar controles y límites por edad en Google Play y App Store.

Menores necesitarán Grupo Familiar y consentimiento parental para descargar aplicaciones (Foto: AFP)

Para desarrolladores:

Adoptar las nuevas API de Apple y Google orientadas a verificación de edad y consentimiento parental.

Ajustar flujos de alta, contenido y compras según rangos de edad.

Declarar el público objetivo y notificar cambios a las tiendas.

Preparar políticas de datos que reduzcan exposición de información sensible.

