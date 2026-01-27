El presidente Donald Trump anunció que planea imponer aranceles a las películas producidas fuera de Estados Unidos y lanzar un nuevo programa de bonos para apoyar a los estudios, con el objetivo de recuperar el protagonismo de Los Ángeles como capital mundial del cine. Durante una entrevista en la Oficina Oval, el mandatario explicó su postura y lo que planea hacer para ‘revivir’ la época dorada de Hollywood.

“Voy a imponer aranceles a las películas de fuera del país —si se hacen en Canadá, si se hacen en todos estos lugares— porque Los Ángeles ha perdido la industria del cine”, dijo a The California Post. “Así que voy a poner aranceles y vamos a hacer bonos, algunos bonos, algunos bonos de bajo interés, para la industria del cine. La traeremos de vuelta”.

Trump ya había amenazado en septiembre con imponer un arancel del 100% a las películas extranjeras, aunque hasta ahora no lo ha aplicado. Su propuesta de bonos podría facilitar el financiamiento de nuevas producciones en territorio estadounidense, aunque no ofreció detalles concretos sobre cómo funcionaría el programa.

El presidente de los EE. UU. aseguró que la industria ha abandonado Los Ángeles y que su objetivo es impulsar que las producciones regresen a la ciudad. (Foto: EFE / Eva Yraola Postigo) / Eva Yraola Postigo

El mandatario aseguró que habló con personas del sector que desean volver a filmar en California.

“Conozco a mucha gente de esa industria”, afirmó. “Y dijeron: ‘Nos estamos muriendo por no ir a Canadá, por no ir a Australia, por no ir a lugares que implican 20 horas de avión… Nos encantaría hacerlo en Los Ángeles’, y yo voy a lograr eso”.

“Quiero traer de vuelta el negocio del cine a Los Ángeles en particular”, agregó.

Trump también lamentó el estado actual de la industria del entretenimiento y recordó su experiencia televisiva como conductor de The Apprentice.

Aunque Trump ya había mencionado antes la posibilidad de aplicar un arancel del 100%, todavía no ha explicado cómo funcionaría el plan en la práctica. (Foto: EFE / ETIENNE LAURENT)

Sobre los premios Óscar, comentó que quizá los vea este año, aunque señaló: “Sería bueno que fueran como antes, tan glamorosos”.

Finalmente, expresó su decepción con la gala y con algunas figuras de Hollywood: “Solía amar los Óscar”, dijo.

“Ya sabes, después empezaron a atacarme —tenían a ese idiota de Robert De Niro y a otros— y la audiencia se fue por el suelo”, añadió.

Donald Trump vs. Hollywood

Cabe agregar que Hollywood mantiene una postura mayoritariamente de oposición hacia Donald Trump. La industria del entretenimiento, que tiende a alinearse con el Partido Demócrata, ha visto a figuras como Meryl Streep, Robert De Niro y Mark Ruffalo liderar discursos y campañas en su contra.

Para muchos actores y creativos, las políticas de Trump en temas de inmigración, derechos civiles y cambio climático chocan directamente con la identidad cultural que la comunidad de Los Ángeles busca proyectar.

Sin embargo, en Hollywood también existe un sector de productores y actores de tendencia conservadora que lo apoyan, aunque suelen ser menos vocales para evitar el “aislamiento” en la industria.

Celebridades como Mark Ruffalo se han mostrado totalmente en contra de las políticas impulsadas por Donald Trump. (Foto: Michael Tran / AFP)

Figuras como Jon Voight, James Woods o Roseanne Barr defendieron su gestión, argumentando que sus políticas económicas favorecen la inversión y la creación de empleo. Además, algunos ejecutivos de alto nivel valoran sus recortes de impuestos corporativos, que benefician directamente a los grandes estudios y conglomerados de medios.

En la actualidad, la relación sigue siendo tensa. Mientras que los programas de comedia nocturnos (Late Night Shows) y las galas de premios suelen utilizar su figura como blanco de sátira, en los círculos financieros de la industria hay un especie de apoyo silencioso ante sus decisiones económicas.

