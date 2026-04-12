Realizar gestiones vehiculares en la ciudad de Chicago ahora será un proceso mucho más sencillo, gracias a la implementación de un nuevo sistema en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) . La iniciativa pretende optimizar el tiempo de los solicitantes, brindándoles la posibilidad de resolver dos pendientes en una sola cita. Por esa razón, es importante que sepas cómo funciona este nuevo formato para que puedas aplicarlo sin que tengas confusiones. Los detalles te los brindare en los siguientes párrafos.

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El secretario del estado de Illinois, Alexi Giannoulias, fue quien anunció este nuevo sistema; se trata de la apertura de una oficina permanente del Departamento de Hacienda Estatal en el Flagship Center de la Secretaría de Estado, situado en 125 W. Monroe St.

De esa manera, le permitirá a los usuarios liquidar sus impuestos y registrar su vehículo al mismo tiempo, una medida que se pretende agilizar los trámites y mejorar la eficiencia del servicio sin la necesidad de acudir a las oficinas en dos oportunidades.

Anteriormente, los propietarios tenían que efectuar un pago con cheque o giro postal para matricular su vehículo por primera vez; con la implementación de este nuevo sistema, el dinero se podrá abonar en efectivo o mediante tarjetas (crédito o débito) .

No solo se podrá realizar el pago del dinero y el registro de vehículo, también este nuevo centro ofrece la oportunidad a los clientes en acceder a:

Audiencias administrativas informales y reincorporaciones.

Servicios acelerados para obtener copias certificadas de registros comerciales y presentar documentos comerciales.

Atención sin cita previa para clientes que necesiten apostillas y certificados de autorización para documentos de uso extranjero.

Prueba de aptitud laboral para empleados del DMV y la mayoría de los empleados municipales de nivel inicial.

Ahora, los conductores de Chicago podrán pagar sus impuestos y registrar su vehículo en un sola cita. (Crédito: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Cómo pagar impuestos y registrar vehículos en el nuevo centro de Chicago

Para que inscribas tu vehículo en el nuevo centro del Secretario de Estado en Chicago, necesitas tramitar inicialmente la Solicitud de Transacción(es) de Vehículo (VSD 190), un documento que las autoridades han puesto a disposición en su sitio web y oficinas.

Posteriormente, debes entregar la solicitud, los documentos de respaldo y el pago en la oficina local dentro de un periodo de siete días ; no obstante, las nuevas instalaciones permiten abonar el costo directamente en el lugar para agilizar el proceso.

La clave para realizar este trámite en conjunto es llevar toda tu documentación. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Ahora, cualquier compraventa de vehículos entre personas es necesario la presentación del Formulario RUT-50 debidamente completado para que se formalice la transacción.

En caso hayas reservado una cita para acudir a la nueva oficina del DMV en Chicago, tendrás que asistir de lunes a viernes en el rango de horario entre las 7:30 a.m. a 5:00 p.m. (hora local).

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