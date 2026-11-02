La temporada de devoluciones navideñas ya comenzó en Estados Unidos y varias de las principales cadenas minoristas ampliaron el plazo para que sus clientes puedan cambiar o devolver los regalos que compraron durante los últimos meses del año. En lugar de aplicar únicamente el periodo habitual de 30 días, comercios como Walmart, Target, Amazon y Best Buy darán varias semanas adicionales para solicitar un reembolso o realizar una devolución.

Aunque algunas tiendas comenzaron a aplicar estas condiciones desde octubre, otras activaron sus políticas especiales el 1 de noviembre. Las fechas varían según el establecimiento, el tipo de producto y el lugar donde se realizó la compra, por lo que no todos los artículos califican para la extensión.

Walmart, Target y Amazon: hasta cuándo se pueden devolver los productos

Walmart permitirá devolver la mayoría de los artículos comprados entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027. La medida incluye compras realizadas tanto en sus establecimientos como por internet; sin embargo, los productos vendidos y enviados por comerciantes externos de Walmart Marketplace mantienen un plazo de 30 días. Algunos electrodomésticos, equipos tecnológicos y joyas finas también pueden quedar excluidos.

En Target, los artículos elegibles adquiridos entre el 1 de noviembre y el 24 de diciembre podrán devolverse hasta el 24 de enero de 2027. Los productos de Apple tienen una fecha límite anterior: el 8 de enero. En cambio, determinados artículos de marcas propias de Target, como Cat & Jack y Wondershop, pueden devolverse durante un periodo de hasta un año, de acuerdo con las condiciones de la cadena.

Amazon, por su parte, aceptará hasta el 31 de enero de 2027 la mayoría de las compras realizadas entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre. Los productos de Apple tienen como límite el 15 de enero.

Los clientes deben revisar las condiciones de cada comercio y conservar sus recibos para evitar inconvenientes al devolver regalos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Best Buy, Macy’s y otras tiendas también ampliaron sus plazos

Best Buy fijó el 15 de enero de 2027 como fecha límite para devolver la mayoría de los productos comprados entre el 30 de octubre y el 31 de diciembre de 2026. Los clientes que tengan membresías Best Buy Plus o Total contarán con más tiempo, hasta el 31 de enero; no obstante, ciertos artículos, como teléfonos y tabletas adquiridos mediante contratos con terceros, no califican para esta extensión.

Macy’s también permitirá devolver la mayoría de los productos comprados en sus tiendas o en su página web entre el 5 de octubre y el 31 de diciembre hasta el 31 de enero de 2027. Los gastos de envío y entrega no serán reembolsados. Además, los artículos comprados en establecimientos deberán devolverse en una tienda, mientras que los pedidos por internet podrán enviarse por correo o entregarse en una sucursal. Los productos de Dyson y Mac Duggal quedan fuera de esta política especial y conservan un plazo de devolución de 30 días.

Por otro lado, T.J. Maxx y Marshalls recibirán devoluciones de compras elegibles realizadas entre el 4 de octubre y el 24 de diciembre hasta el 25 de enero de 2027. En ambas cadenas, los regalos devueltos con recibo podrán generar un crédito para gastar en la tienda, en lugar de un reembolso en efectivo. Marshalls también establece que sus productos deben devolverse en una sucursal de la misma cadena: no se aceptan en T.J. Maxx, HomeGoods ni en sus otras marcas asociadas.

JCPenney, Nordstrom Rack y Old Navy: fechas que debes revisar

JCPenney aceptará devoluciones o cambios de compras realizadas en tiendas o por internet desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero de 2027. Para recibir un reembolso, los clientes deberán presentar el recibo original o el de regalo. Si no lo tienen, podrían recibir un comprobante de devolución de mercancía, calculado según el precio de venta más bajo registrado durante los últimos 45 días, siempre que presenten una identificación.

Nordstrom Rack permitirá devolver los artículos elegibles comprados entre el 5 de octubre y el 24 de diciembre hasta el 18 de enero de 2027 o 40 días después de la compra, según cuál de las dos fechas sea posterior. Las devoluciones de compras por internet podrán realizarse por correo o en tiendas Nordstrom Rack y Nordstrom.

Antes de llevar un regalo a una tienda, es recomendable consultar la política de devoluciones del comercio y comprobar si el artículo cumple los requisitos. Asimismo, conviene conservar el recibo, ya que algunos establecimientos ofrecen crédito en tienda en lugar de devolver el dinero, mientras que otros excluyen determinados productos o gastos de envío.