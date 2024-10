De vez en cuando, es necesario activar la mente realizando alguna actividad recreativa. En caso no te agraden los ejercicios físicos o leer un libro, lo que te enseñaré a continuación también será capaz de encender tu razonamiento. Se trata de un acertijo visual que pocos usuarios fueron capaces de responder verídicamente. ¿Te animas a probar suerte? Recuerda que contarás con escasos segundos para superar este ejercicio mental. Si terminas rápido, te desafío encontrar a un oso con gorro navideño .

¿Sabes por qué te recomiendo desarrollar este tipo de actividades mentales? De acuerdo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, jugar ayudaría a que se desarrolle estructuras cerebrales, a aprender y practicar estrategias cognitivas y sociales. También es ideal para gestionar y procesar el estrés.

Por su parte, el portal Vail Daily precisa que los juegos mentales mejoran la memoria y la capacidad de concentración; además, incrementa el nivel de las habilidades de resolución de problemas porque se usa el pensamiento creativo y la lógica con el fin de resolver rápido el desafío.

¿Adivinarás la respuesta?

El enigma de hoy es el siguiente: te encuentras en una competencia de carreras y, gracias a tu esfuerzo, superas al segundo puesto. En ese caso, ¿qué posición ocuparías? No trates de brindar una respuesta rápida, usa tu razonamiento con el objetivo de ganar.

Acertijo visual: Trata de responder correctamente. Cuentas con pocos segundos. (Creación: Mag)

Conoce la respuesta del acertijo visual

¿Tienes una idea en mente, pero no sabes si es la respuesta correcta? No hay problema, la mayoría se encontró en la misma posición. Es probable que te hayas equivocado y que eso no te desmotive. Sigue realizando este tipo de acertijos para incrementar tu inteligencia. ¡Ahora te revelaré la solución!

Acertijo visual: Muchas personas no fueron capaces de acertar con la respuesta. (Creación: Mag)