La mitomanía, conocida también como pseudología fantástica, es un trastorno psicológico que se manifiesta en la tendencia compulsiva de una persona a mentir o exagerar hechos de manera habitual. Identificar si uno mismo o una persona cercana padece este trastorno puede resultar complicado, ya que la diferencia entre una mentira ocasional y un patrón de mentiras compulsivas es a menudo borroso. A continuación, te presentamos un test visual básico que puede ser útil para identificar signos de mitomanía. Sin embargo, es fundamental recordar que esta prueba no sustituye la evaluación de un profesional de la salud mental, por lo que te sugerimos no tomar los resultados como definitivos. Participa observando la imagen principal y seleccionando cómo son sus labios según las cuatro opciones proporcionadas. No pierdas la oportunidad de conocerte mejor.

Presta mucha atención a la imagen que te presento a continuación

El tipo de labios que escojas en la siguiente imagen revelará que tan fantasioso puedes ser. (Foto: GenialGuru)

Resultados del test visual