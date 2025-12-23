La mitomanía, conocida también como pseudología fantástica, es un trastorno psicológico que se manifiesta en la tendencia compulsiva de una persona a mentir o exagerar hechos de manera habitual. Identificar si uno mismo o una persona cercana padece este trastorno puede resultar complicado, ya que la diferencia entre una mentira ocasional y un patrón de mentiras compulsivas es a menudo borroso. A continuación, te presentamos un test visual básico que puede ser útil para identificar signos de mitomanía. Sin embargo, es fundamental recordar que esta prueba no sustituye la evaluación de un profesional de la salud mental, por lo que te sugerimos no tomar los resultados como definitivos. Participa observando la imagen principal y seleccionando cómo son sus labios según las cuatro opciones proporcionadas. No pierdas la oportunidad de conocerte mejor.
Presta mucha atención a la imagen que te presento a continuación
Resultados del test visual
- Si elegiste los labios de la imagen #1: Si bien no te agrada que te mientan, no dudarás en engañar si la situación lo requiere. A veces, buscas ganarte la aprobación de los demás mediante falsedades. Es importante reflexionar sobre cómo estas actitudes pueden impactar tus relaciones y tu integridad. La sinceridad y la honestidad pueden fortalecer tus vínculos y tu autoestima a largo plazo, ya que la confianza es esencial en cualquier relación y construirse sobre la verdad te beneficiará a ti y a quienes te rodean.
- Si elegiste los labios de la imagen #2: Te consideras una persona sincera, honesta y leal, y esperas el mismo trato de los demás. No toleras la hipocresía y tiendes a alejarte rápidamente al descubrir un engaño. Mantener tus estándares y rodearte de personas que compartan tus valores es fundamental para establecer relaciones sólidas y auténticas. La coherencia entre tus acciones y principios es clave para preservar la integridad en todas tus relaciones.
- Si elegiste los labios de la imagen #3: Has llegado a aceptar las mentiras en cierta medida. Reconoces que las personas pueden engañar, pero intentas ser transparente para ahorrar tiempo y sentimientos. Ten presente que la sinceridad no solo beneficia tus relaciones, sino que también fomenta tu paz mental y autenticidad. Desarrollar la honestidad fortalece tus vínculos y te permite vivir de manera coherente contigo mismo, promoviendo un sentido de integridad y bienestar emocional.
- Si elegiste los labios de la imagen #4: Aunque no sueles mentir, no dudarías en engañar si consideras que es conveniente o necesario para salir de un problema. La integridad es esencial para construir relaciones duraderas y para tu bienestar emocional. Mantener una actitud honesta y coherente con tus valores facilitará la cultivación de la confianza y el respeto en tus interacciones, fortaleciendo tu autoestima y paz interior. Vivir de acuerdo con tus principios no solo beneficiará tu entorno, sino que también contribuirá a tu crecimiento personal y a una vida más auténtica y satisfactoria.