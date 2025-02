Una buena forma de mantener al cerebro activo en tus ratos libres es realizando actividades mentales. ¿A qué me refiero? Es probable que te agrade estar con tu dispositivo móvil navegando por Internet y, para que sea más productivo, existen juegos que no te quitan mucho tiempo. En ese caso, quiero enseñarte un reto de matemáticas que te revelará qué tan veloz eres desarrollando. No lo consideres sencillo, pues habrá un límite de segundos que te pondrá en aprietos. ¿Preparado para intentarlo?

¿Sabes por qué está increíble hacer ejercicios de matemáticas? ¡Porque te traen un montón de beneficios! Según un artículo de Euroinnova, aunque algunos parezcan pan comido, en realidad te ayudan a pensar con más lógica, te hacen más curioso, mejoran tu agilidad con los números y te convierten en un genio del razonamiento.

¿Podrás resolverlo a tiempo?

Este es el ejercicio que te pondrá a prueba: 80 / 4 + 50 - 10 (10 / 2). Es necesario que estés enfocado en el enunciado porque existe una pequeña trampa que ocasionaría tu derrota cuando brindes la respuesta. Si recuerdas las enseñanzas que te dieron en tu escuela, estoy seguro que conseguirás la victoria. ¡La cuenta regresiva ha iniciado!

Reto matemático: Esta es tu oportunidad de evidenciar que eres un gran desarrollador de ejercicios numéricos. (Creación: Mag)

Descubre la solución del reto matemático

¿Listo para saber cómo se desarrollaba este problema? Entonces, presta atención. Primero, se comenzaba con los dígitos entre paréntesis; luego, la división y multiplicación; y finalmente, se suma y resta de izquierda a derecha. Siguiendo estos pasos, se obtiene como resultado final 20.

Reto matemático: Esta es la manera correcta de solucionar este problema. ¿Lo hiciste bien? (Creación: Mag)

