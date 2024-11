Una buena opción para desafiar tu inteligencia es desarrollando actividades mentales. En esta oportunidad, he diseñado un reto matemático que te revelará si eres bueno sumando, restando, multiplicando o dividiendo. No será tan tedioso; sin embargo, tendrás que estar concentrado porque contarás con un límite de tiempo. ¿Consideras que superarás este ejercicio? Aprovecha esta ocasión para potenciar tus conocimientos. También quiero que respondas este acertijo: ¿Qué soy si tengo agujas y números, pero no sé coser ni leer?

¿Por qué es recomendable que desarrolles ahora este reto matemático? Basándome en un artículo de la Universidad del Sur de México, estas pruebas mentales ayudan a mantener un pensamiento analítico, potencian la habilidad investigadora, contribuyen en la evolución de la agilidad mental, incentivan la capacidad de raciocinio y fomentan la curiosidad. ¡Qué esperas para jugar!

¿Resolverás a tiempo?

Este es el enunciado que deberás solucionar en 10 segundos: 3 + (5 x 6) - 12 + 8 x 2. No te compliques demasiado, solo tienes que buscar la forma correcta de resolverlo. Para ello, te pido que te concentres de principio a fin. ¡Mucha suerte!

Reto matemático: Aplica tu ingenio para trata de resolver este problema. No te demores mucho. (Creación: Mag)

Conoce la respuesta del reto matemático

¿Estás listo para conocer cuál es el resultado de este problema numérico? No hay inconveniente si te equivocaste o se te agotó el tiempo, te felicito de todas formas por el intento que has realizado. Eso sí, te recomiendo que sigas practicando para que mejores tu capacidad de razonamiento. ¡Presta atención a la imagen!

Reto matemático: Este tipo de pruebas son necesarias para que actives tus conocimientos en números. (Creación: Mag)