¿Quieres descubrir el nivel de tu razonamiento? No te presentaré unas pruebas largas y aburridas; al contrario, será una actividad que te causará diversión y, lo mejor de todo, mantendrá a tu cerebro concentrado. Me refiero a un reto de matemáticas . No solo bastará que sumes, restes, dividas o multipliques correctamente, también deberás realizarlo en tan solo 8 segundos. A muchos usuarios se les complica, pero demuestra que este factor no será un inconveniente para ti y lo solucionarás.

Las matemáticas son geniales porque ponen tu cerebro a trabajar al instante. Lo mejor es que, según un estudio de la Universidad del Sur de México, resolver problemas matemáticos no solo agiliza tu mente, sino que también te ayuda a relajarte. ¡El combo perfecto para desafiarte y dejar el estrés atrás!

Antes de que participes, te comentaré que nuestros artículos son preferidos por miles de usuarios de distintos países, especialmente de Argentina, España y México. Es así que el entretenimiento está asegurado y gozarás de una increíble experiencia. Es más, si quieres más diversión, te recomiendo que realices este test de personalidad que te dirá si eres un gran líder con seleccionar un atardecer .

¿Razonarás rápido?

Mira con atención el siguiente enunciado numérico: 6 x 5 - 20 + 10 / 2. En realidad, no es un ejercicio complicado de resolver, solo tendrás que conocer cómo iniciar el desarrollo. Si lo sabes a la perfección, entonces la victoria estará en tus manos. ¿Listo para participar? ¡Ten cuenta el tiempo!

Reto matemático: Concéntrate y busca la forma más rápida de solucionar este ejercicio. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto matemático

¡Prepárate porque ahora conocerás si superaste este divertido juego de razonamiento! Como te comenté anteriormente, no era difícil, ya que un alumno de primaria lo desarrolla sin complicaciones. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Te indicaré que se trata del número 15. ¿Acertaste o te equivocaste?

Reto matemático: ¿Fue fácil o consideraste que el tiempo fue demasiado corto? (Creación: Mag)

Si te gustó el reto matemático de hoy, encontrarás más opciones que desafíen tus capacidades si ingresas a la sección Virales de MAG. No solo tendrás actividades recreativas que te brindarán entretenimiento, sino hallarás historias e información sobre las últimas tendencias que ocurren en el mundo.