Uno de los objetivos cuando redacto contenido educativo es despertar esa mentalidad que seguramente está durmiendo debido a otras responsabilidades que posees. Siempre es necesario darse un tiempo para ejercitar esta parte fundamental del cuerpo. Por ello, te quiero enseñar el nuevo reto matemático que te hará activar tus capacidades numéricas. No te confíes. Es verdad que parece un simple enunciado; sin embargo, muchos fallaron por no desarrollarlo correctamente. Si buscas más opciones de entretenimiento, te invito a resolver este acertijo: ¿qué tiene cerebro para pensar rápido, pero no tiene emociones?

Resolver retos matemáticos es como un entrenamiento exprés para tu cerebro, pues logra agilizarlo en cuestión de minutos. Basándome en un estudio de la Universidad del Sur de México, estas pruebas mejoran tu capacidad para pensar rápidamente y con claridad, pero lo mejor de todo es que son entretenidas. ¡Qué esperas para jugar!

¿Responderás en el tiempo establecido?

Este enunciado está a la espera de ser desarrollado: 100 / 20 + 20 - 10 x 2 + 1. Lo primordial es que te concentres durante el desarrollo. Busca la manera correcta para superar este juego. ¿Listo para intentarlo y resolverlo en 10 segundos? ¡Comenzó el conteo!

Reto matemático: Aprovecha esta oportunidad para razonar y despertar tus conocimientos numéricos. (Creación: Mag)

Conoce la respuesta del reto matemático

Hay un patrón para encontrar la respuesta del ejercicio numérico. Primero, se desarrolla la multiplicación y división. Por último, debes sumar y restar de izquierda a derecha. Como resultado final se obtiene 6. ¿Ganaste o fallaste? ¡Te espero en una próxima ocasión para divertirnos juntos!

Reto matemático: Como notarás, no era tan complicado encontrar el resultado correcto de este ejercicio. (Creación: Mag)

Si te gustó el reto matemático de hoy, encontrarás más opciones que desafíen tus capacidades si ingresas a la sección Virales de MAG . No solo tendrás actividades recreativas que te brindarán entretenimiento, sino hallarás historias e información sobre las últimas tendencias que ocurren en el mundo.