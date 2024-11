Un actividad que me agrada realizar en mis tiempos libres son los retos matemáticos . Pese a que no estoy familiarizado con los números, siento que estas actividades despiertan cada área de mi cerebro, pues trato de acertar con el resultado. Por esa razón, quiero presentarte uno para que te pongas a prueba y si realmente eres capaz de responder correctamente en 8 segundos. Te recomiendo que estes concentrado en todo momento y te aseguro que ganarás. También deseo que respondas este acertijo: ¿Qué soy si tengo agujas y números, pero no sé coser ni leer?

Si cada día te incentivo que realices retos matemáticos, se debe a distintos beneficios que obtendrías en cuestión de tiempo. Basándome en un artículo de la Universidad Sur de México estima que estas actividades mentales ayudan a mantener un pensamiento analítico, potencian la habilidad investigadora, contribuyen en la evolución de la agilidad mental, incentivan la capacidad de razonamiento y fomentan la curiosidad. ¡Qué esperas!

¿Acertarás con la respuesta?

Este es el ejercicio que deberás responder a tiempo: 20 / 4 + (4 x 8) - 6 + 14. Si quieres conseguir la victoria, te recomiendo totalmente que apliques las enseñanzas que te brindaron tus profesores. Trata de usar tus conocimientos. ¡Inicia el conteo!

Reto matemático: Mira con atención el enunciado y trata de responder correctamente. Tienes pocos segundos. (Creación: Mag)

Descubre el resultado del reto matemático

¿Tienes la respuesta en mente y no sabes si es el correcto? Entonces, presta atención a la imagen que mirarás a continuación. Si fallaste, no te preocupes, era una de las posibilidades, pero no te frustres; por el contrario, sigue practicando hasta adaptarte a estos ejercicios numéricos. ¡Gracias!

Reto matemático: Esta imagen te enseñará cómo debiste solucionar este problema. ¿Ganaste? (Creación: Mag)