Es un buen momento para que te concentres y pongas a prueba tu observación. Para ello, tengo la solución adecuada, ya que mi objetivo es brindarte el mejor entretenimiento y que el nivel de tus habilidades cognitivas se incrementen. Ahora, tendrás que superar la dificultad de un reto visual de palabras. Tienes que ser rápido porque hay un vocablo que es distinto y solo contarás con un total de 6 segundos. Las posibilidades de ganar existen, así que no desaproveches el tiempo. También te interesará este ejercicio mental donde deberás hallar una casa que no tiene puerta .

Quiero explicarte por qué te recomiendo tanto los retos visuales. Es verdad que al principio los tomé como un simple pasatiempo, pero conforme pasaron las semanas, me ayudaron a desarrollar habilidades esenciales como la concentración y la observación minuciosa. Ahora se me hace más sencillo encontrar cosas perdidas; no obstante, existen otros beneficios.

Unicef subraya que estos juegos no solo trabajan la menta, también aspectos sociales y emocionales. En caso de superar la dificultad de un ejercicio mental, se libera dopamina y eso provoca una sensación de bienestar. ¡No pierdas tiempo y desarrolla esta actividad!

¿Superarás el juego en 6 segundos?

Entre las palabras ESCUCHAR, se esconde ESCUCHAS. Cada segundo es valioso; por eso te recomiendo que estés atento a los detalles. Te aconsejo que te fijes en la última letra de cada vocablo para que se te facilite en tu búsqueda. ¿Listo para intentarlo? ¡Es ahora!

Reto visual: Que la cantidad de palabras no te impidan superar este juego mental. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto visual

¡El tiempo llegó a su fin! Si ganaste, evidencia que posees una buena observación, pero en caso de no encontrar el objetivo, te recomiendo seguir realizando este tipo de actividades. En la siguiente imagen conocerás en qué parte está la palabra ESCUCHAS.

Reto visual: Pocos participantes lograron superar este ejercicio. ¿Tú fuiste uno de ellos? (Creación: Mag)