En ciertas ocasiones es necesario darse un tiempo para entrenar tu vista, pues, de no hacerlo, se deteriora la agudeza visual. Para ello, tengo la solución adecuada que te tomará menos de un minuto en realizarlo y mantendrá a tu cerebro activo. ¿De qué trata? Consiste de un reto visual de números. A primera impresión, parece que es sencillo superar lo que se solicita, pero al desarrollarlo, la realidad es distinta y muchos usuarios pierden. Ahora tú tienes la oportunidad de ganar este desafío mental. ¡Juega ya!

¿Quisieras saber por qué insisto tanto en que realices retos visuales regularmente? No se trata de un entretenimiento ocasional; por el contrario, es una herramienta capaz de mejorar tu concentración y la capacidad para detectar los pequeños detalles. Como soy un habitual jugar de estos ejercicios, se me hace más fácil localizar objetos extraviados, pero no serían los únicos beneficios.

Unicef señala que también se estimulan tus habilidades cognitivas, sociales y emocionales. En caso de ganar el juego, se libera dopamina, un neurotransmisor encargado de mejorar el estado de ánimo y reducir los niveles de estrés.

¿Cuál número es?

Este es el ejercicio de números que probará tu capacidad de observación. Uno de estos dígitos no cuenta con un similar; es decir, no se repite. Tienes un total de 9 segundos para ubicarlo y así ganar. ¿Listo? ¡Inició el conteo!

Reto visual: Ubica rápidamente el número que no se repite para ganar este juego. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto visual

Siempre es recomendable realizar este tipo de ejercicios mentales porque mejoran tu calidad de vida. No es necesario ganar seguidamente, pues habrá ocasiones que pierdas; sin embargo, es importante intentarlo. Ahora conocerás cuál es ese dígito que no se repite.

Reto visual: Solo aquellos con buena agudeza visual superan este juego mental. (Creación: Mag)