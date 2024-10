Cuando redacto estos artículos, tengo un simple objetivo: que te entretengas y despejes de todas las preocupaciones que sientes. Por esa razón, te presento retos visuales que te divertirán, pero también son capaces de activar cada parte de tu cerebro. En esta ocasión, tendrás que ser un buen observador para encontrar una palabra que se distingue a las demás. Esta misión deberás cumplirla en un máximo de 5 segundos. ¿Listo para intentarlo? Es una gran oportunidad para mejorar tu agudeza visual, así que no la desaproveches.

Antes de que inicies, quiero explicarte brevemente por qué me fascinan tanto recomendar los retos visuales. Desde mi experiencia, este tipo de desafíos mentales ocasionaron que mi concentración mejorará y mi capacidad de observación sea más sutil, pues ahora se me hace sencillo notar detalles que antes pasaban desapercibidos; sin embargo, no serían los únicos beneficios que otorgan.

De acuerdo a un artículo de Unicef , estas actividades no solo pretenden entretenerte, sino que activarán áreas claves de tu cerebro. También mejoran habilidades motoras, sociales y cognitivas. En caso de conseguir una victoria, se libera dopamina, un neurotransmisor capaz de mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés. ¿Perderás tiempo o probarás suerte?

¿Ubicarás rápidamente la palabra diferente?

Entre las palabras RIMAS, hay una que es diferente, pero no es fácil de apreciarla inmediatamente. Un buen observador sí puede encontrarlo en el tiempo dictaminado. ¿Tú consideras que superarás este desafío? ¡Inició el conteo!

Reto visual: Desarrolla este juego mental para que tu concentración se active rápidamente. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto visual

¿Listo para conocer cuál es la palabra diferente? En realidad, REMAS era aquel vocablo que no coincidía con el resto. Si ganaste, demuestra que eres un buen observador, pero si fallaste, no hay problema, te recomiendo que sigas practicando para mejorar tu capacidad ocular.

Reto visual: Fíjate en la imagen. Ahí se mostrará en qué parte del gráfico se encontraba la palabra diferente. (Creación: Mag)