Las notas que redacto cada día tienen un objetivo: brindarte el mejor entretenimiento y que consigas un beneficio. Es por esa razón que te enseño divertidos retos visuales para que actives tu agudeza visual. ¿Te gustaría asumir un desafío? Entonces, tienes que ser rápido al momento de buscar la palabra VOS entre los tantos vocablos que mirarás en la imagen. Míralo como una buena oportunidad para mejorar tu capacidad de observación.

Te quiero contar que soy un habitual jugador de retos visuales y me gusta recomendarlo por una razón. Es verdad que me generan entretenimiento en mis ratos libres, pero me agradan más porque lograron que mi capacidad de observación y concentración mejoren considerablemente. Ahora se me hace sencillo ubicar las cosas que supuestamente daba por perdidas; sin embargo, no creas que son los únicos beneficios que ofrecen.

Unicef recomienda realizar continuamente estos juegos recreativos porque se estimulan las habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Es más, son capaces de mejorar el estado de ánimo cuando se gana, ya que se libera dopamina.

¿Encontrarás la palabra VOS rápidamente?

Es momento que conozcas en qué nivel se encuentra tu agudeza visual. En alguna parte de la imagen se ubica palabra diferente. Concéntrate y trata de buscar principalmente la letra S. ¿Preparado? ¡Comenzó el conteo!

Reto visual: Activa tu agudeza visual para ubicar la palabra distinta. Tienes pocos segundos. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto visual

¿Encontraste el objetivo de este juego o aún lo sigues buscando? Sea el resultado que hayas conseguido, te felicito totalmente porque lo intentaste y permitiste que tu vista entrene. Ahora, conocerás en qué parte del gráfico se ubicaba VOS. ¡Presta atención!

Reto visual: Es necesario realizar estos desafíos para incrementar el nivel de la agudeza visual. (Creación: Mag)