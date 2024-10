En caso te cueste encontrar objetos ocultos, la actividad que te enseñaré a continuación es una gran solución para entrenar la capacidad de tu observación. Se trata de un reto visual que está compuesto por una palabra que se repite en muchas ocasiones; sin embargo, hay una que es distinta. En realidad, una persona con buena agudeza visual lo detecta antes de que cumplan los 6 segundos. Aprovecha esta oportunidad de mejorar tu visión y despejarte de las distintas preocupaciones que tienes ahora.

Te comentaré que soy un habitual jugador de retos visuales, pues me generan entretenimiento en mis tiempos libres, pero eso no sería el principal motivo. En realidad, fueron capaces de aumentar el nivel de mi observación porque encuentro cosas ocultas con mayor facilidad y me concentro eficientemente en mis quehaceres; sin embargo, no consideres que son los únicos beneficios.

Unicef precisó que, de realizar continuamente estos juegos recreativos, se estimulan las habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Además, son capaces de mejorar el estado de ánimo en caso de ganar debido a la liberación de dopamina. ¿Listo para intentarlo?

¿Cuál de las palabras no tiene tilde?

Como te mencioné anteriormente, una de estas palabras no tiene tilde. Deberás ser rápido porque los segundos no se detendrán. Te recomiendo que te concentres y te fijes en cada detalle. ¡Que tengas suerte en tu participación!

Reto visual: Tienes pocos segundos para detectar en qué parte se encuentra la palabra sin tilde. (Creación: Mag)

Descubre la solución del reto visual

¿Lo encontraste? Entonces, tu agudeza visual no es tan mala como imaginas, pero sí es necesario seguir practicando para fortalecer esta habilidad ya que se puede deteriorar conforme pase el tiempo. En caso de no lograrlo, no te preocupes porque te enseñaré la solución. ¡Presta atención!

Reto visual: Siempre es necesario que implementes estos desafíos para potenciar tu observación. (Creación: Mag)

