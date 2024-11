¿Sientes que te está costando ubicar detalles o cosas que antes se te hacía muy sencillo? Eso evidencia una falta de entrenamiento a tu vista, pero estoy dispuesto a ayudarte. He diseñado un reto visual de palabras que es muy simple de resolver, pues la misión que tendrás es detectar cuál de todas es diferente. Si aceptas el desafío, estás provocando que tus ojos estén en funcionamiento. ¡Qué esperas para jugar!

Te comentaré que soy un habitual jugador de retos visuales, pues me entretienen en mis tiempos libres, pero eso no es el motivo principal. En realidad, son capaces de aumentar el nivel de mi observación porque encuentro cosas ocultas con mayor facilidad y me concentro eficientemente en mis quehaceres; sin embargo, no consideres que son los únicos beneficios que te dan estos desafíos.

Unicef precisó que, de realizar continuamente esta clase de juegos, se estimulan las habilidades cognitivas, sociales y emocionales en nuestro organismo. Asimismo, son capaces de mejorar el estado de ánimo en caso de ganar debido a la liberación de dopamina. ¿Listo para intentar uno de estos? ¡Empecemos!

¿Te será fácil encontrar los dos errores?

Llegó el momento de que actives tu agudeza visual. Como notarás, la palabra MAÑANA acapara la imagen, pero te comentaré que dos de ellas presentan errores. Para superar este desafío, contarás con un máximo de 10 segundos. ¿Obtendrás la victoria? ¡Comienza el conteo!

Reto visual: Pese a la gran cantidad de palabras MAÑANA, dos presentan un error. Encuéntralas a tiempo. (Creación: Mag)

Descubre la solución del reto visual

No es relevante si ganaste o perdiste en esta oportunidad; por el contrario, siempre es necesario que lo intentes para conocer en qué fallaste y aprender de ello. Te comentaré que dos palabras no contaban con la letra Ñ. ¿Fuiste capaz de identificar ese detalle en la imagen?

Reto visual: Como notarás, dos palabras no contaban con la letra Ñ. ¿Lo notaste a tiempo? (Creación: Mag)