Entretenerte es una de las responsabilidades que debo cumplir día a día y, por esa razón, he diseñado un nuevo reto que conseguirá ello, pero no sería lo único, pues te obligará a despertar tu capacidad visual de manera inmediata. Pese a ser creado hace poco, se ha registrado que muchos participantes fallaron en su primer intento, ya que no lograron el objetivo en el tiempo determinando. ¿En qué consiste este juego? Deberás hallar dos B en solo 8 segundos. Visualizarás una gran cantidad de letras P que ocasionará que te confundas al buscar tus objetivos, no obstante, si te concentras y te fijas en los detalles, te aseguro que ganarás. ¿Listo para asumir este complicado desafío? ¡Aquí conocerás en qué nivel se encuentran tus habilidades cognitivas!

Este tipo de juegos mentales no solo pretenden entretenerte, pues te esperan grandes beneficios a corto plazo. Diversos estudios concluyen que obtendrías una mejora considerable en tu razonamiento visual, resolverías los problemas con mayor rapidez y tendrías una mejor atención en los detalles mínimos, pero eso no sería lo increíble. De acuerdo a los investigadores de la Universidad de Michigan , indicaron que jugar estas pruebas durante 25 minutos al día incrementarían tu IQ en cuatro puntos. Sin más que añadir, trata de resolver el reto de hoy.

¿Ganarás en 8 segundos?

En la imagen se te presentan muchas letras P y suele confundir a tus ojos; sin embargo, hay dos detalles que deberás tomar en cuenta: hay dos B que se están ocultando. Tienes un máximo de 8 segundos para hallarlos o sino, caerás derrotado. ¿Listo para intentarlo? ¡El conteo comenzó!

RETO VISUAL | Activa tu agudeza visual y trata de encontrar los objetivos solicitados. (Creación: MAG)

¡Descubre la solución!

¡Se acabó el tiempo! Ahora conocerás en qué sitios se ubicaban las letras B. En caso de hallarlas sin problemas, debes estar orgulloso por la vista que posees, en cambio, si fallaste o los segundos se esfumaron rápido, tendrás que seguir practicando hasta agarrar el ritmo. ¡Sigue desarrollando este contenido entretenido en próximas ocasiones!

RETO VISUAL | Mira con atención en qué lugar se hallaban las dos B. (Creación: MAG)

En caso te haya gustado este reto visual de hoy, podrás encontrar más alternativas que desafíen tus capacidades visuales si ingresas ahora mismo a MAG en la sección de Virales. En este sitio web no solo encontrarás actividades recreativas que te brindarán momentos de entretenimiento, sino hallarás historias e información sobre las últimas tendencias que ocurren en el mundo. ¡Muchas gracias por compartir este momento de diversión conmigo!