Encontrar objetos ocultos es divertido, por eso me fascina desarrollar este tipo de actividades. Siento que activan mi concentración y despierto esa capacidad visual que pocas veces lo uso. Por esa razón, es necesario que juegues el presente reto : ¿Dónde se ubica el gato negro? Participé de este ejercicio hace minutos y afortunadamente conseguí cumplir el objetivo en el tiempo determinado. Sé que tú lo lograrías, pero no te sientas ganador antes de intentarlo porque localizar al animal no será tan simple, además contarás con un máximo de 10 segundos. ¿Listo para asumirlo y descubrir en qué nivel se encuentran tus habilidades cognitivas? ¡Aprovecha esta gran oportunidad y disfruta de una forma sana!

No observes a este juego como simple pasatiempo en tu vida, pues es más que eso. Los retos te brindan importantes beneficios a corto o mediano plazo, tales como una mejora considerable en tu razonamiento visual, resolverás los problemas con mayor rapidez y tendrás una mejor atención a los detalles. También los investigadores de la Universidad de Michigan afirman que jugar estas actividades 25 minutos al día se incrementaría tu IQ en 4 puntos. ¿Todavía no te animas a probarlo?

¿En qué consiste este juego?

Estoy seguro que esta prueba activará toda tu capacidad visual. Como observarás, es un cuarto totalmente desordenado. El objetivo de este juego es que halles un gato negro que está correctamente escondido y no es fácil de mirarlo. ¿Lo conseguirás en 10 segundos? ¡Inténtalo!

Reto visual: Concéntrate y trata de hallar el gato antes de cumplirse los 10 segundos. (Foto: Composición Freepik / MAG)

Conoce la solución del reto visual

El tiempo llegó a su fin. No era tan simple hallar ese gato, pero solo una persona con buena agudeza visual lo encontraría rápidamente. En caso de fallar, no te preocupes, es mejor que lo intentes porque de esa forma se incrementarán tus habilidades. ¡En la siguiente imagen conocerás la solución!

Reto visual: Tenías que mirar fijamente el armario situado en la zona izquierda de la imagen. (Foto: Composición Freepik / MAG)

En caso te haya gustado este reto visual de hoy, podrás encontrar más alternativas que desafíen tus capacidades visuales si ingresas ahora mismo a MAG en la sección de Virales. En este sitio web no solo encontrarás actividades recreativas que te brindarán momentos de entretenimiento, sino hallarás historias e información sobre las últimas tendencias que ocurren en el mundo. ¡Muchas gracias por compartir este momento de diversión conmigo!