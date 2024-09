Una actividad que te aconsejo realizar diariamente en tus ratos libres es el reto visual. Quizás habrás escuchado de ello, pero en caso de no ser así, estás perdiendo la oportunidad de mejorar tus capacidades cognitivas. Te contaré mi experiencia: soy un habitual participante del mencionado juego mental y no solo porque me genera diversión, pues te puedo asegurar que noté una mejoría respecto a los detalles sutiles y mi concentración. Por esa razón pretendo que consigas estos y otros beneficios con el nuevo ejercicio que te enseñaré a continuación. No será simple de vencer la dificultad, sin embargo, es necesario para que tu cerebro se mantenga activo. ¿Te sientes preparado desarrollarlo? Confío en ti. Cuando lo completes, te recomiendo que superes este desafío donde deberás hallar un perro entre pandas en 10 segundos .

No creas que este juego es únicamente para divertirte porque te ofrece interesantes beneficios. En cuestión de semanas, notarás una mejora en tu habilidad para razonar visualmente, sentirás que resolverás problemas con eficacia y prestarás mayor atención a los detalles, pero eso no sería lo único, ya que los investigadores de la Universidad de Michigan concluyeron que tu inteligencia aumentaría 4 puntos si realizas estas pruebas mentales al menos 25 minutos por día.

¿De qué trata este desafío mental?

Ahora, estás visualizando una ciudad que está nevando y se visualiza espectacular, pero no te presento la imagen para ello. En realidad, habrás notado árboles de pino verdes que son varios y tu misión será indicarme cuántos hay en total. Sé que no es fácil, sin embargo, confía en ti que lo lograrás. ¡Comienza el conteo!

Reto visual: No será sencillo, pero si te fijas con atención, es probable que aciertes con la respuesta. (Foto: Composición Freepik / MAG)

Conoce la solución del reto

¿Tienes la respuesta en tu mente y te gustaría saber si acertaste? No hay problema, porque aquí te enseñaré la solución. Si ganaste o perdiste durante tu intento, de todas formas, te felicito por contar con ese deseo de superar la dificultad. Sigue así y te aseguro que te convertirás en un experto de retos visuales. ¡Mira la siguiente imagen!

En caso te haya gustado este reto visual de hoy, podrás encontrar más alternativas que desafíen tus capacidades visuales si ingresas ahora mismo a MAG en la sección de Virales. En este sitio web no solo encontrarás actividades recreativas que te brindarán momentos de entretenimiento, sino hallarás historias e información sobre las últimas tendencias que ocurren en el mundo. ¡Muchas gracias por compartir este momento de diversión conmigo!