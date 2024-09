¿Aburrido del mismo contenido de siempre cuando ingresas a Internet o redes sociales? Te comprendo a la perfección y estoy dispuesto a solucionar este problema con actividades educativas que potenciarán tus habilidades cognitivas rápidamente. El reto de hoy no es tan simple como parece, pues necesitas estar concentrado y fijarte correctamente si deseas ganar. Se trata de decirme cuántas aves hay en la selva en 12 segundos . Hace unos minutos, me animé a jugarlo y solo te puedo señalar que me demoré más de la cuenta. Pese a esto, te aseguro que tu memoria y capacidad visual estarán en constante trabajo. ¿Te sientes preparado para descubrir si superarás la dificultad? ¡Es el momento adecuado para demostrarme de qué estás hecho!

Este tipo de juegos mentales no solo te quitarían el aburrimiento en un par de minutos. Quiero aclararte que adquirirías múltiples beneficios a mediano plazo, pues es un ejercicio completo para el cerebro, mejora el razonamiento visual y la resolución de problemas, tienes una mayor atención al detalle, aumenta el proceso de pensamiento y consigues un correcto estado de ánimo. Es más, los investigadores de la Universidad de Michigan , determinaron que resolver retos o acertijos por 25 minutos al día elevaría el coeficiente intelectual en 4 puntos.

¿Acertarás con tu respuesta?

En la imagen, se aprecia una hermosa selva con áreas verdes, pero es probable que hayas notado la presencia de diversas aves. Te comentaré que son varias, pero no son fáciles de detectar. Tu misión será indicarme cuántos animales aéreos hay en total. Tendrás 12 segundos, así que aprovéchalos a la perfección. ¡Mucha suerte!

Reto visual: Tu misión será decirme cuántas aves hay en este gráfico. ¿Me darás la respuesta correcta? (Foto: Composición Freepik / MAG)

Conoce la solución del reto visual

Contados usuarios fueron capaces de acertar con el resultado de este desafío mental. En caso de haber ganado, tienes que sentirte orgulloso de la agudeza visual que posees, pues pocos la tienen. En cambio, si fallaste o se te acabó el tiempo, no hay problema te revelaré la respuesta, pero sigue practicando. ¡Gracias!

Reto visual: Un total de 5 aves estaban en la imagen. ¿Lograste acertar con la respuesta? (Foto: Composición Freepik / MAG)

En caso te haya gustado este reto visual de hoy, podrás encontrar más alternativas que desafíen tus capacidades visuales si ingresas ahora mismo a MAG en la sección de Virales. En este sitio web no solo encontrarás actividades recreativas que te brindarán momentos de entretenimiento, sino hallarás historias e información sobre las últimas tendencias que ocurren en el mundo. ¡Muchas gracias por compartir este momento de diversión conmigo!