Un interesante desafío te espera ahora. Si buscabas algo que active todas tus capacidades, entonces este nuevo reto visual es la solución. Tu misión en esta oportunidad será encontrar tres pájaros en solo 10 segundos y no parece ser una tarea sencilla. Yo me animé a desarrollarlo y afortunadamente cumplí con el objetivo, pero eso no quiere decir que sea sencillo, pues tuve que estar concentrado y fijarme en los detalles mínimos. Esa es la clave para salir victorioso. ¿Preparado para asumir esta prueba? Diviértete y aprovecha los beneficios de estas actividades mentales.

¿Te gustaría conocer qué beneficios obtendría si desarrollas cada día un reto visual? Basándome en el estudio publicado por Reader’s Digest, jugar esta actividad o algún rompecabeza permites que diferentes partes de tu cerebro se estimulen, tu interacción con otras personas mejore y se agudicen tus habilidades cognitivas. Es más, el estrés que sientes se reduce. ¡Así que juega ahora!

¿De qué trata este juego?

En la imagen, mirarás una gran cantidad de frutas, específicamente peras, bananas, manzanas, limones, papayas, entre otros. Todo parece indicar que no existiera algo fuera de lo común; sin embargo, tres pájaros están escondidos y esperan ser hallados. ¿Tú podrás decirme en qué sitios se ubican? No será sencillo porque contarás con un máximo de 12 segundos. ¡Mucha suerte!

Reto visual: Si activas tu habilidad visual, te aseguro que encontrarás los tres pájaros en la imagen. (Créditos: The Dudolf)

Conoce la solución del reto visual

¡Los segundos llegaron a su fin! Antes de brindarte el resultado, quiero agradecerte por darte el tiempo de desarrollar este juego, pues se evidencia que eres una persona de retos. ¿Dónde se encontraban los 3 pájaros? Fíjate en los círculos celestes dibujado en la imagen. ¡Buena suerte y sigue desarrollando más desafíos visuales!

Este juego sí era complicado de superar, pero no imposible. (Créditos: The Dudolf)

¿Por qué te recomiendo desarrollar retos visuales?

Cuando empecé a practicar estas actividades, no me imaginé que tendrían un impacto positivo. Es verdad que solo pensaba en divertirme, pero con el tiempo, comencé a notar que estaba más atento a los detalles y mis respuestas eran más rápidas. Se me hizo más sencillo identificar los patrones, tales como buscar los objetos en desorden o encontrar los errores que cometía en mis trabajos.

