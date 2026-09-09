Preparar la maleta antes de un vuelo dentro o fuera de Estados Unidos parece una tarea rutinaria, hasta que llega el momento de ponerse en la fila de seguridad del aeropuerto. Ahí, entre familias que viajan por vacaciones, personas que conectan por trabajo y pasajeros que corren para no perder el boarding, un objeto común puede retrasar el paso por el control de la Transportation Security Administration (TSA). Un power bank olvidado dentro de la maleta facturada, una proteína en polvo de gran tamaño o una plancha inalámbrica pueden obligar a abrir el equipaje, pasar por una revisión adicional o, en determinadas circunstancias, dejar el artículo fuera del área segura. Para quienes salen desde aeropuertos con mucho movimiento como JFK, LaGuardia, Newark Liberty, Los Angeles International Airport (LAX), Chicago O’Hare, Dallas/Fort Worth o Miami International Airport (MIA), revisar las pertenencias con tiempo puede marcar la diferencia entre comenzar el viaje sin estrés o perder minutos valiosos antes de abordar.

En 2026, las reglas de la TSA y las recomendaciones de la Federal Aviation Administration (FAA) mantienen una atención especial sobre las baterías de litio, los dispositivos electrónicos y determinados productos que pueden dificultar el control mediante rayos X, como indica una nota de Secret NYC. No todos esos artículos están prohibidos: varios pueden viajar, pero únicamente en el equipaje de mano, con condiciones específicas o tras una inspección complementaria.

La decisión final corresponde al agente de seguridad en el punto de control. Incluso un producto que aparece como permitido en las listas generales puede requerir una revisión más detallada o no ser autorizado si activa una alarma, parece manipulado o plantea una preocupación relacionada con la seguridad aérea.

LOS 5 OBJETOS QUE PUEDEN CAUSAR PROBLEMAS ANTE LA TSA

Objeto Qué puede ocurrir Regla principal Planchas y rizadores inalámbricos No pueden viajar en equipaje facturado Deben ir en la maleta de cabina y cumplir condiciones de seguridad Power banks o baterías portátiles Deben retirarse si el bolso de cabina va a la bodega No pueden ir en el equipaje documentado Maletas inteligentes La aerolínea puede impedir que se documenten con la batería instalada La batería debe poder retirarse Polvos de más de 12 oz o 350 ml Pueden requerir inspección adicional y apertura del envase Deben colocarse en una bandeja separada para rayos X Botellas reutilizables llenas Pueden ser retiradas antes del control Deben llegar vacías al filtro de seguridad

1. PLANCHAS Y RIZADORES INALÁMBRICOS

Los aparatos para peinar el cabello suelen parecer inofensivos dentro de una valija, pero los modelos inalámbricos requieren una revisión aparte. En Estados Unidos es común llevar una plancha o un rizador durante escapadas de fin de semana, viajes de negocios, bodas o vacaciones. Sin embargo, cuando funcionan con batería de litio, gas o butano, no deben ir en el equipaje que se entrega para la bodega.

La TSA permite que las planchas inalámbricas con baterías de litio o aquellas que usan gas o butano viajen solamente en el bolso de mano y bajo instrucciones especiales. El dispositivo debe transportarse de forma segura, con una cubierta protectora sobre el elemento calefactor y sin posibilidad de activarse de manera accidental.

Esto adquiere mayor importancia cuando una aerolínea pide entregar el carry-on en la puerta de embarque porque los compartimentos superiores ya están llenos. Antes de dejar la valija para que sea colocada en la bodega, el pasajero debe retirar cualquier aparato que no pueda viajar documentado.

En cambio, las planchas y los rizadores convencionales con cable eléctrico no tienen esta misma limitación, siempre que no incluyan baterías de litio ni cartuchos de combustible.

Lo que debes recordar

Los modelos inalámbricos con baterías de litio, gas o butano deben ir en la cabina.

No pueden colocarse dentro de una maleta facturada.

Deben estar protegidos contra una activación involuntaria.

Los cartuchos de gas de repuesto no están permitidos.

Los rizadores o planchas de cabello que sean inalámbricos o que funcionen con butano están prohibidas en el equipaje facturado. (Crédito: Freepik)

2. POWER BANKS Y CARGADORES PORTÁTILES

Los power banks se han convertido en uno de los artículos más frecuentes entre los pasajeros. Son útiles para mantener cargado el celular mientras se espera una conexión, se consulta una tarjeta de embarque digital o se busca una puerta de salida en una terminal extensa. También son uno de los objetos que más problemas causa al momento de distribuir las pertenencias.

Las baterías externas de iones de litio, incluidos los cargadores portátiles y los estuches de carga, no pueden viajar en el equipaje facturado. Deben permanecer con el pasajero dentro de la cabina, ya sea en una mochila, cartera o maleta de mano.

La razón es de seguridad. Este tipo de batería puede representar un riesgo de incendio si se sobrecalienta, presenta daños o sufre un cortocircuito. Mantenerla accesible facilita la respuesta de la tripulación ante una eventual emergencia durante el trayecto.

Hay otro detalle que conviene tener presente: si el equipaje de cabina debe enviarse a la bodega en la puerta de embarque, los power banks y las baterías de repuesto deben retirarse antes de entregar la valija.

Regla rápida para viajeros

Si se trata de una batería portátil, un cargador externo o un power bank, llévalo siempre contigo dentro del avión. Nunca lo dejes en una maleta facturada.

Los cargadores portátiles también podrían ser afectados (Foto: Magnific)

3. MALETAS INTELIGENTES CON BATERÍA INCORPORADA

Las llamadas smart bags o maletas inteligentes ganaron popularidad por incluir puertos USB, sistemas de rastreo, básculas digitales y, en algunos modelos, motores. Son prácticas para viajeros frecuentes, aunque pueden complicar el proceso si la batería de litio está integrada y no puede retirarse.

La FAA señala que una maleta equipada con batería de litio debe viajar como equipaje de mano, salvo que la fuente de energía pueda extraerse. Cuando se pretende enviar el equipaje a la bodega, la batería debe retirarse y llevarse en la cabina conforme a las reglas aplicables a este tipo de artículo.

Por eso, antes de comprar o viajar con una smart bag, es importante revisar un punto esencial: que la batería sea removible y que el usuario sepa dónde se encuentra. No basta con que el modelo tenga un puerto USB; lo relevante es el componente que alimenta esa función.

Tipo de maleta inteligente Situación general Batería removible Puede viajar si se siguen las reglas aplicables al componente extraído. Batería no removible Debe llevarse en la cabina y puede enfrentar restricciones si se pretende documentar. Equipaje enviado a bodega La batería debe retirarse antes de entregarla a la aerolínea.

Además de los lineamientos federales, cada compañía aérea puede aplicar requisitos propios. Revisar esas políticas antes de salir hacia la terminal ayuda a evitar contratiempos.

4. POLVOS DE MÁS DE 12 ONZAS O 350 MILILITROS

La proteína en polvo, los suplementos deportivos, el maquillaje compacto, algunos detergentes, las especias y otros productos similares pueden requerir más tiempo durante el filtro de seguridad. Esta situación es habitual entre quienes entrenan antes de volar, viajan con artículos de uso diario o llevan alimentos para una estadía prolongada.

Las sustancias similares al polvo en cantidades superiores a 12 onzas o 350 mililitros deben colocarse en una bandeja separada para la inspección de rayos X. Los agentes pueden pedir una evaluación adicional y, en algunos casos, abrir el recipiente para verificar su contenido.

La medida no significa que todos los polvos estén prohibidos. El factor determinante es el volumen: una cantidad grande puede demorar el avance en la fila y aumentar las posibilidades de una revisión secundaria. Para los productos que no se necesitan durante el vuelo, la alternativa más práctica puede ser colocarlos en el equipaje facturado.

Productos que pueden entrar en esta categoría

Proteína en polvo.

Suplementos deportivos.

Polvos cosméticos.

Detergentes en polvo.

Especias.

Productos alimenticios en polvo.

Para reducir demoras, es preferible llevar el contenido en su envase original, con una etiqueta visible y correctamente cerrado.

5. BOTELLAS REUTILIZABLES LLENAS

Las botellas reutilizables forman parte de la rutina de muchos viajeros en Estados Unidos. Permiten ahorrar dinero en aeropuertos, donde una bebida puede tener un precio elevado, y pueden rellenarse después de cruzar el filtro en las estaciones de agua de la terminal. La condición es llegar al punto de control con el recipiente completamente vacío.

No se pueden llevar botellas de agua, café, bebidas energéticas, jugos, refrescos ni envases reutilizables llenos a través de la inspección. Una vez superado el control, el pasajero puede recargar la botella en las fuentes disponibles dentro del área segura.

Además, cualquier pertenencia que dificulte la lectura de rayos X, active una alarma, parezca alterada o genere una preocupación de seguridad puede ser sometida a una revisión adicional. En determinadas circunstancias, el agente puede impedir que un artículo continúe hacia la zona de embarque.

Si se busca avanzar con menos complicaciones durante una mañana de alta demanda —como ocurre en feriados federales, spring break, verano, Thanksgiving o Navidad—, una botella convencional, vacía y fácil de inspeccionar suele ser la mejor opción.

Este tipo de recipiente también podría complicarte tu paso por las inspecciones de la TSA (Foto: Pixabay).

ANTES DE IR AL AEROPUERTO

Más allá de estos cinco objetos, la recomendación más útil es revisar las reglas antes de cerrar la maleta. La herramienta oficial “What Can I Bring?” de la TSA permite comprobar si un artículo puede ir en el equipaje de mano, en el equipaje facturado o en ninguno de los dos.

También es importante diferenciar entre los lineamientos de la TSA y las políticas de cada aerolínea. La agencia federal controla el paso por el punto de seguridad, mientras que las compañías pueden establecer condiciones adicionales para las baterías, el equipaje de cabina y las maletas inteligentes.

Checklist rápido antes de viajar

Revisar todos los dispositivos que contienen baterías de litio.

Separar los power banks y cargadores portátiles del equipaje facturado.

Confirmar que la batería de una maleta inteligente pueda retirarse.

Colocar los polvos de más de 12 onzas o 350 mililitros en una bandeja separada.

Llevar las botellas reutilizables completamente vacías al control de seguridad.

Consultar la herramienta “What Can I Bring?” de la TSA.

Revisar las condiciones específicas de la aerolínea antes del viaje.

Considerar tiempo adicional si se viaja en fines de semana largos, feriados o temporadas de alta demanda.

La mejor estrategia es no esperar a estar frente al agente de seguridad para descubrir que una pertenencia debe ir en otra maleta, requiere un control especial o no puede continuar. Unos minutos de revisión antes de salir de casa pueden evitar filas adicionales, estrés en la terminal y la posibilidad de tener que abandonar un objeto antes de abordar.