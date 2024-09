La inseguridad es un factor emocional que impide a una persona contar con esa confianza en cada acción que realizará. Habitualmente, todos pasamos por eso y nadie está libre de ello. Por esa razón, quiero ayudarte a revelarte qué te causa desequilibrio con un interesante test visual . Esta prueba es muy simple de desarrollar, ya que tomará un minuto de tu tiempo. Tendrás que seleccionar uno de los floreros que te mostraré una imagen y listo. No trates de buscar cuál es la mejor opción porque así no funciona este tipo de pruebas, solo tienes que dejarte guiar por lo que te recomienda tu instinto y así accederás a esa verdad. ¿Preparado para jugar?

Observa la imagen del test visual

Test visual: elige una de las opciones mostradas y descubre qué inseguridad no te permite ser feliz. (Foto: Composición Freepik / MAG)

Conoce los resultados del test visual

FLORERO 1

Lo que te inquieta es el temor al rechazo. Te cuesta demasiado abrirte hacia los demás porque sientes que no te aceptarán o te harán de lado. Es así que prefieres guardar lo que piensas. Crees que se alejarán de ti.

FLORERO 2

Tienes un temor considerable por ser criticado de tus decisiones o errores que cometiste en el pasado. Sientes que eso está marcado en tu presente y futuro, por lo que no tendría una vida normal. Te genera una ansiedad cómo te perciben los demás.

FLORERO 3

Te preocupa demasiado no ser suficiente para las personas que me rodean. Pese a los esfuerzos que realices, sientes que no consigues que se estén orgullosas de ti. Eso ocasiona que dudes de tus capacidades y conocimientos.

RECUERDA: La presente prueba está diseñada para entretenerte y brindarte un autoconocimiento personal. No considerarlo como una evaluación psicológica ni sustituir el asesoramiento de un profesional de esta materia.