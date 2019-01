Congresistas rechazan que se aparte al juez Concepción de caso Keiko Fujimori

Congresistas de diferentes bancadas se pronunciaron sobre la decisión de la Sala Penal de Apelaciones Nacional de apartar al juez Richard Concepción Carhuancho de los casos que se le siguen a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, al ex ministro Jaime Yoshiyama, entre otros, por presuntos aportes irregulares a las campañas del 2011 y 2016.

A través de las redes sociales, el legislador Yonhy Lescano (Acción Popular) calificó como “indignante” que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios haya acogido la recusación presentada por la defensa de Jaime Yoshiyama, quien se encuentra en Estados Unidos pese a contar con una medida de 36 meses de prisión preventiva.

►Vela por apartamiento de Concepción: "Ha sido una decisión sorpresiva e irregular"



►Apartan al juez Richard Concepción del Caso Keiko Fujimori

“Indignante que sala penal de Sahuanay acepte una recusación contra el juez Concepción Carhuancho presentada por el prófugo Jaime Yoshiyama y lo aparte del caso de Keiko Fujimori. O sea, los fugados de la justicia tumban jueces. Un insulto al Perú y una agresión a la lucha contra la corrupción”, afirmó.

Indignante que sala penal de Salhuanay acepte una recusación contra juez Carhuancho presentada por el prófugo Jaime Yoshiyama y lo aparte del caso de Keiko Fujimori. Osea los fugados de la justicia tumban jueces. Un insulto al Perú y una agresión a la lucha contra la corrupción. — Yonhy Lescano (@yonhy_lescano) 16 de enero de 2019

Por su parte, congresistas de la bancada de Nuevo Perú lamentaron esta decisión e indicaron que se trata de una obstrucción a la lucha contra la corrupción.

“Lamentable que recusación de prófugo Yoshiyama se admita y aparte al juez Carhuancho del caso Keiko Fujimori. Esta decisión obstruye luche contra la corrupción”, escribió Oracio Pacori en Twitter.

En la misma línea, Edgar Ochoa dijo estar en “absoluto desacuerdo” con la decisión de apartar a Richard Concepción Carhuancho por haber demostrado ser valiente en su trabajo.

“Estoy en absoluto desacuerdo con la decisión tomada, creo que el señor Carhuancho ha demostrado ser lo suficientemente valiente para hacer su trabajo y creo que la población nuevamente tiene que confrontar una determinación que considero que daña la integridad del país para conocer la verdad”, señaló.

En la misma línea, la bancada del Frente Amplio precisó que el alejamiento del juez Concepción Carhuancho representa un “duro golpe a la lucha contra la corrupción”, por lo que expresaron su rechazo.

“Duro golpe a la lucha contra la corrupción. Bancada del Frente Amplio rechaza la decisión de la Segunda Sala de Apelaciones Nacional que separó al juez Richard Concepción Carhuancho del caso Cocteles que investiga a Keiko Fujimori”, escribieron en las redes sociales.

SABOTAJE A LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN | @BancadaFAperu se pronuncia contra la irregular decisión de apartar en tiempo record al juez Carhuancho de las investigaciones a Keiko Fujimori, en la práctica se le ha dado la razón a Jaime Yoshiyama en su queja contra dicho magistrado. pic.twitter.com/Xcc5QueyGg — Bancada FA 🇵🇪 (@BancadaFAperu) 16 de enero de 2019

La vocera alterna de Peruanos por el Kambio, Ana María Choquehuanca, calificó como “insólito” que se haya aceptado una recusación de parte de “un prófugo de la justicia”.

“Lo que es insólito es que un prófugo de la justicia, que no se entrega hasta el momento bajo (la premisa) de que está enfermo, a control remoto tiene un abogado que mueve, recusa a un juez y puede seguir adelante con un juicio para cuando él regrese simplemente estar liberado”, dijo en declaraciones a RPP.

Finalmente, Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista) consideró que la decisión traerá consecuencias en el proceso que se sigue contra Keiko Fujimori y otros investigados. Asimismo, dijo sentirse extrañado de que el pedido de recusación no se haya definido con una audiencia.

“Esto va a traer más consecuencias de retraso y algunas confusiones que ellos podrán apelar a esa decisión, no lo sé. Me extraña que no haya habido audiencia, es verdad, pero, en fin, esperemos qué cosa es lo que se resuelve”, señaló en una entrevista a Canal N.