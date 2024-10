El primero, es el ausentismo. En las dos últimas elecciones del 2021 (generales) y 2020 (congresales) la inasistencia de los PEX superó el 70%. Incluso, en el referéndum del 2018 –prepandemia– se registró una cifra casi similar.

A buena cuenta, más de 700 mil peruanos acreditados en el exterior; es decir, con domicilio registrado en su DNI en el extranjero, no acudieron al llamado a las urnas en los comicios. Ello significa que tres de cada cuatro peruanos habilitados en la última elección, no acudieron. Este ausentismo no se había registrado ni siquiera desde 1980, tras retornar el voto libre y voluntario (Kristel Castillo, 2017).

AÑO DE ELECCIÓN AUSENTISMO (% HÁBILES / EXTERIOR) 1980 47,30% 1985 25,70% 1990 (1V) 54,70% 1990 (2V) 58,50% 1995 21,21% 2000 (1V) 31% 2000 (2V) 54,50% 2001 (1V) 48,20% 2001 (2V) 50,20% 2006 (1V) 36,50% 2006 (2V) 38,20% 2011 (1V) 46,62% 2011 (2V) 46,02% 2016 (1V) 46,65% 2016 (2V) 44,02% Fuente: Recopilación de Kristel Castillo Cucalón (2017) en “Los peruanos en el exterior y el voto migrante” - JNE

Sin embargo, a esta tasa de ausentismo, se suma también que la población registrada en el padrón electoral no necesariamente se condice con el cada vez más alto flujo migratorio de peruanos que han salido del territorio nacional y no han retornado. Un informe del INEI estima que hay más de 3.4 millones de peruanos en esta situación, entre 1990 y 2022.

No se tiene una cuantificación oficial respecto al déficit por su complejidad y dinamismo; sin embargo, una aproximación con datos disponibles del padrón electoral y migración permite estimar, por ejemplo, que únicamente casi un tercio de los peruanos (36,6%) que se desplazaron en edad de sufragio (entre 20 y 69 años) estaría siendo considerado para participar de la vida política del país, con un desfase de más de1,7 millones de peruanos. Lo cierto es que hay una población que permanece invisible.

Y, aunque los PEX solo representan menos del 4% del padrón electoral total, el tema es relevante no solo por el derecho al sufragio, que se debe salvaguardar; sino porque ante la polarización política, cifras como estas de ausentismo y subrepresentación, pueden llegar a ser determinantes en los futuros comicios.

Solo en las dos últimas elecciones de 2021 y 2016, por ejemplo, las segundas vueltas se ganaron por una diferencia de poco más de 40 mil votos; en la práctica, la capacidad que tiene el Estadio Nacional.

Puntos de vista

José Manuel Villalobos, experto en temas electorales, destacó que hay un evidente subregistro de peruanos en el exterior, pues muchos no se han acercado a los consulados y cambiado su DNI y siguen manteniendo su dirección en el Perú. Esto se refleja en el padrón electoral.

Villalobos explicó que esto podría deberse a que muchos emigran con la intención de ya no volver al Perú y logran obtener documentos del extranjero. También por temor a que, al dar su dirección real de fuera, pueda generarle problemas con la autoridad migratoria del país donde se está; así como por el “costo” real de hacer el trámite.

“Uno se va a cualquier ciudad de EE.UU., pero no en todas hay consulados o están lejos de donde tú vives y uno va a trabajar afuera. Hacer un trámite te puede demorar todo un día; un día de dinero que pierden. Son varios factores creo yo que han hecho que nunca hagan el trámite” , consideró en diálogo con El Comercio.

Villalobos apuntó que, de llegar a incluirse a toda la diáspora en el padrón electoral, podría convertirse en una de las circunscripciones más importantes y representativas.

Mario Solís, exgerente general de la Superintendencia Nacional de Migraciones, afirmó a este Diario que “hay mucho temor” de los peruanos que están en situación irregular de acercarse a los consulados y empadronarse, lo que “genera una deformación estadística en la cifra de peruanos que votan y los que realmente radican en el extranjero”.

Apuntó que, actualmente, el fraccionamiento en el electorado es tan grande, que el porcentaje de peruanos en el exterior puede terminar resultando significativo en los comicios futuros. Remarcó que no hay ningún impedimento legal para que esta población actualice sus datos y se inscriba en el padrón electoral; y que debería haber una política más inclusiva hacia los migrantes y campañas de información.

“No debemos descuidar a ese grupo de peruanos, porque no se han ido simplemente porque han querido. Tal vez la migración venezolana nos ha hecho olvidar de que los peruanos siguen migrando y en gran cantidad, por fenómenos como la delincuencia y la crisis económica. Debe haber una política más integrada ”, resaltó.

Silvia Guevara, especialista en temas electorales, destacó que no ha habido los suficientes incentivos en el ordenamiento jurídico para que los connacionales que ya son residentes en el extranjero puedan registrarse y ejercer su derecho al voto, a propósito del ausentismo.

Explicó que, en su momento, se evaluó la posibilidad de aplicar el voto electrónico por parte de los entes electorales, pero se consideró inviable por la falta de consulados, el DNI electrónico requerido, entre otros factores.

Guevara opinó que se tendría que ver la forma, aún faltando algunos meses para cerrar el padrón electoral, de generar estos incentivos para que puedan realizar una actualización de sus datos y estén habilitados para votar. No obstante, apuntó que esta misma situación ocurre, incluso, dentro del territorio nacional.

“ Termina siendo finalmente una población interesante, pero mientras no estén registrados, el porcentaje va a seguir siendo del 3.24%. (…) Sin embargo, la misma situación también se replica acá en Perú. Muchos que salen de provincias no actualizan sus datos y, finalmente, están dentro del porcentaje de ausentismo porque les resulta mucho más caro trasladarse hasta su lugar de origen o donde tienen la dirección para poder ejercer el derecho de voto a pagar la multa. Las medidas tendrían que ser pensadas en ese porcentaje del extranjero, pero también de manera intern a”, comentó.