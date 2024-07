El 12 de julio del 2024 empezará a correr el cronograma electoral con la fecha límite para afiliarse a algún partido y participar en las elecciones primarias que se realizarán a finales del 2025, con el finde definir a los candidatos para las elecciones 2026. Hasta el momento, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) registra la inscripción legal de 30 partidos políticos, pero la cifra podría aumentar debido a que existen 19 marcas en proceso de inscripción.

De los 30 partidos políticos vigentes, solo nueve tienen representación en el actual Congreso de la República y se podría decir que cuentan con algún nivel de recordación. A esto se podrían sumar otras cinco marcas por su vigencia de vida partidaria o por su participación en las últimas elecciones. El resto de agrupaciones son nuevas o no han tenido éxito en los procesos electorales, por lo que no gozan de nivel de recordación entre la ciudadanía.

De las 16 agrupaciones nuevas, el 79% logró su inscripción en los últimos dos años con el claro objetivo de constituirse como una opción para las elecciones 2026. Ante este panorama de nuevas marcas partidarias, este informe explora los rostros que las manejan y sus opciones de candidaturas anunciadas hasta el momento.

El análisis siguiente será en orden alfabético, el mismo que usa el JNE en su Registro de Organizaciones Políticas.

ACCIÓN POPULAR

Después de seis años descabezados, el partido de Acción Popular pudo realizar sus elecciones internas para elegir a su presidente. Julio Chávez, exalcalde del distrito de San Martín de Porres (Lima), es la nueva cabeza y ha empezado su gestión anunciando que pondrá orden en la bancada parlamentaria.

“Si la representación parlamentaria no quiere alinearse a los objetivos del partido, el partido tendrá que tomar la decisión drástica. Si es necesario, el partido puede prescindir de la representación parlamentaria. Quiero dejar algo bien claro, soy el presidente del partido y no voy a permitir de ninguna manera que los congresistas no estén alineados a las posiciones del partido”, dijo en una entrevista a El Comercio, y luego tuiteó la confirmación de la expulsión del legislador Darwin Espinoza.

Sobre el escenario electoral, Chávez dijo que por el momento no piensan en alianzas electorales con otros partidos nacionales. En cambio, el exalcalde propone establecer lazos con movimientos regionales, que se han visto obligados a plegarse a los partidos ante la nueva ley de Congreso que elimina este tipo de agrupaciones subnacionales.

“En algún momento tuvimos un acercamiento con el señor Carlos Añaños. Conversamos un par de oportunidades y nos manifestó sus ideas. Nosotros también le compartimos lo que pensamos para el país y lo que quisiéramos hacer. Añaños nos planteó en esa oportunidad que él deseaba liderar una suerte de de alianza de partidos, y nosotros veíamos un poco lejana esa posibilidad, así que creo que no logramos llegar a ningún entendimiento”, anotó Chávez.

Fuentes del partido de la lampa sostienen que aún no hay definiciones sobre la carta presidencial, pero opciones no les falta: Víctor Andrés García Belaunde, Alfredo Barnechea, Manuel Merino y Raúl Diez Canseco son los principales nombre sobre la mesa para los comicios 2026.

Julio Chávez, el nuevo presidente de Acción Popular. (Foto: Hugo Pérez) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

ALIANZA NACIONAL DE TRABAJADORES AGRICULTORES UNIVERSITARIOS RESERVISTAS Y OBREROS

La Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros lleva las siglas de la persona detrás del partido: A.N.T.A.U.R.O. Antauro Humala, condenado por el ‘Andahuaylazo’, salió en libertad y abandonó el penal Ancón II luego de cumplir más de 17 años y 7 meses de prisión. Ello luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) aceptara su solicitud para acceder a la redención de pena.

Por lo pronto, Antauro Humala anunció que postulará en alianza con el partido izquierdista Juntos por el Perú, el cual lidera Roberto Sánchez, actual congresista y exministro de Pedro Castillo.

Humala sabe lo que es tener una bancada parlamentaria, cuando logró colocar algunos de sus allegados en el periodo complementario 2020-2021 a través de la bancada de UPP, entonces liderada por José Vega. Pero de esos cuatro aliados que logró colocar en dicha bancada, solo uno le ha seguido los pasos afiliándose a A.N.T.A.U.R.O. Se trata del exlegislador Rubén Ramos, quien desempeña varios cargos en la agrupación: fundador, personero legal titular, representante legal y secretario general.

El partido ha intentado incorporar algunos otros excongresistas, pero la experiencia no ha sido buena. Celia Anicama, exlegisladora denunciada por robar y vender señales de cable de televisión en el periodo 2011-2016, se incorporó a A.N.T.A.U.R.O. en enero del 2023, pero renunció 11 meses después.

Si bien Antauro Humala opera con esta marca partidaria, su posible candidatura no está asegurada. El Congreso tiene pendiente el debate de una ley que podría impedir su postulación en el 2026.

Esta agrupación consiguió su inscripción en diciembre de 2023.

El congresista Roberto Sánchez participó en la reunión por el cumpleaños de Antauro Humala.

ALIANZA PARA EL PROGRESO

Alianza para el Progreso (APP) es uno de los partidos más consolidados en lo que a candidaturas se refiere con miras al 2026. En las últimas semanas, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, se presentó como la carta del partido para la Alcaldía de Lima. Asimismo, se han lanzado otras candidaturas distritales como el exalcalde Raúl Díaz para Lima.

Además, la figura de César Acuña se presenta como indiscutible para la presidencia de la República, salvo algún cambio de último momento. En esa misma línea, se vocea a la actual legisladora Lady Camones como una opción en la plancha presidencial, y esa es uno de los principales motivos por lo cual no postularía finalmente a la presidencia del Congreso 2024-2025.

Para la Cámara de Diputados, el actual secretario general Luis Valdez sería la principal carta para encabezar la lista de candidatos por Lima. “Si bien hay algunas incorporaciones, APP llega como un partido más maduro y consolidando sus liderazgos internos”, dijo Luis Valdez cuando este Diario consultó sobre nuevas incorporaciones en su partido.

Sobre posibles alianzas electorales, en APP existen posturas divididas. El máximo líder César Acuña no está a gusto de repetir la experiencia del 2016, mientras que otros dirigentes consideran necesario reforzar la presencia en regiones, y piensan en Somos Perú como un buen aliado. APP y Somos Perú fueron los partidos con mejores resultados en los comicios subnacionales 2022.

Raúl Díaz, exalcalde de Comas, se sumó a las filas de APP y buscará regresar a la alcaldía de Lima norte para el 2026.

AVANZA PAÍS

Avanza País, pese a disputas internas, continúa al mando de su secretario general Aldo Borrero. Hernando de Soto, tras la derrota del 2021, no continuó más con el partido del tren, pero la agrupación logró consolidarse en base a sus figuras parlamentarias.

Sin ninguna figura de candidato presidencial a la vista, en Avanza País han apostado por reforzar las conversaciones para una alianza electoral, y el partido con el que más se ha avanzado es el Partido Popular Cristiano (PPC). La alianza aún no se sella y también vienen conversando con el empresario Carlos Añaños, quien consiguió marca partidaria propia con Perú Moderno.

A nivel de otros tipo de candidaturas, Avanza País cuenta con mejores avances, y vienen realizando fichajes en los que buscan reforzar su perfil técnico, con nombres como el exjefe de la ONPE, Mariano Cucho, y el exjefe del INEI, Aníbal Sánchez.

Para la Alcaldía de Lima, su principal carta es el actual alcalde de Surco, Carlos Bruce. Mientras que para el Senado postularían sus actuales congresistas Alejandro Cavero, Adriana Tudela, José Williams y Patricia Chirinos.

Los congresistas y el actual alcalde Carlos Bruce conforman la actual plana del partido del tren.

FE EN EL PERU

Este partido es liderado por Álvardo Paz de la Barra, exalcalde de La Molina (2018-2022), quien llegó a dicho cargo con Acción Popular. Su agrupación se comenzó a gestar desde su mandato municipal e intentó presentar candidaturas para las elecciones subnacionales del 2022, pero la inscripción legal no llego a tiempo.

De sus afiliaciones no se tienen registrado muchos nombres conocidos, salvo el del excongresista Posemoscrowte Chagua, quien integró el periodo complementario 2020-2021 con UPP.

En redes sociales también anunciaron la incorporación de Raúl Vásquez, un exmilitante del Frepap que luego pasó por partidos como Perú Patria Segura y Juntos por el Perú.

Este partido logró su inscripción en febrero del 2023.

Álvaro Paz de la Barra lidera el partido Fe en el Perú. Entre sus últimas incorporaciones figura el exFrepap Raúl Vásquez.

FREPAP

El Frepap logró reinscribirse tras perder el membrete legal tras los malos resultados obtenidos en las elecciones generales del 2021. En este último proceso electoral, el partido del pescadito no pudo repetir tener una bancada como sí lo hizo en el periodo complementario 2020-2021.

Esta es la cuarta inscripción que consigue el Frepap desde el 2005.

Casi todos los congresistas que pertenecieron a sus filas en ese periodo se han vuelto a reinscribir, y se estima que volverían a postular para el 2026, previa elecciones internas. Una de las ausencias que llama la atención es de María Céspedes, la exvocera de la bancada en el periodo complementario.

El líder del partido es el misterioso Jonás Ataucusi, cuya última aparición fue en el 2020 ante la Policía donde fue citado debido a la denuncia por desaparición que presentó su hermana Raquel Ataucusi. Jonás tomó el lugar de su padre en junio del 2000, pero desde entonces muy pocas personas han podido tratar directamente con él.

La ubicación al actual del líder, así como la victoria de su partido en las elecciones congresales del 2020, siguen siendo caso de estudio.

Los seguidores de Ezequiel Ataucusi rezan por él. Foto del 21 de junio del 2000. Foto: Verónica Salem / VERONICA SALEM

FUERZA POPULAR

Fuerza Popular llega a las elecciones de 2026 con Alberto Fujimori indultado y afiliado. Consultado por El Comercio, el expresidente dijo: “Reafirmo mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos”. Su hija Keiko Fujimori también salió a respaldar su posible candidatura.

Sin embargo, varios abogados han coincidido en que Alberto Fujimori no podría postular debido a que el indulto no representa la eliminación de su condena, además de que aún adeuda una millonaria reparación civil. En tanto, aún no se tienen noticias de Kenji Fujimori y sigue siendo una incógnita si regresará al terreno político, pues por el momento se conoce que vende productos nutricionales. Fuentes allegadas al fujimorismo indicaron que el menor de los Fujimori estuvo conversando con otras tiendas políticas.

Respecto a posibles candidaturas con miras al 2026, no se han hecho anuncios por el momento en la tienda fujimorista. Pese a ello, este Diario ha podido identificar que 10 excongresistas de distintos periodos que postularon como invitados en Fuerza Popular se han afiliado entre 2023 y 2024 con intenciones de volver a postular con el partido de la ‘K’.

JUNTOS POR EL PERÚ

El partido Juntos por el Perú es liderado por Roberto Sánchez, actual congresista y exministro durante el gobierno de Pedro Castillo. Por lo pronto, Sánchez ha confirmado que para el 2026 postulará en alianza electoral con el partido de Antauro Humala. Incluso existen fotos de Sánchez celebrando el cumpleaños de Humala.

Este partido de izquierda es el que postuló a Verónika Mendoza en las elecciones de 2021. Pero Mendoza renunció apenas conocida su nueva derrota electoral.

La actual bancada parlamentaria de Juntos por el Perú tiene 11 miembros, pero Sánchez es el único afiliado al partido. El resto eran invitados, se desafilaron o se unieron desde otros grupos parlamentarios.

Este partido izquierdista nació como Partido Humanista, y en algún momento fue liderado por Yehude Simon quien perdió el control interno tras una serie de disputas con Roberto Sánchez.

LIBERTAD POPULAR

El partido Libertad Popular es una de las novedades en el partidor electoral y es liderado por Pedro Cateriano, quien figura como fundador y secretario nacional de Política, Doctrina y Plan de Gobierno. Cateriano ha sido ministro en distintos periodos, y diputado por Fredemo en 1990, donde se le recuerda por su investigación contra Alan García que después convertiría en un libro que fue reeditado algunos años atrás.

El actual presidente del partido es Rafael Belaunde Llosa, quien también es voceado como posible carta presidencial para el 2026.

En entrevista con El Comercio, el nieto de Fernando Belaunde dijo: “Nosotros estamos abocados en viajar por el Perú y en estructurar una propuesta seria que ofrezca a los peruanos un proyecto de país en común, donde todos puedan sentir que forman parte del mismo. El tiempo de las alianzas se verá después”.

Este partido logró su inscripción en junio de 2023.

Pedro Cateriano, Mario Vargas Llosa, Diana Álvarez Calderón y Rafael Belaunde, integrantes de Libertad Popular.

NUEVO PERÚ

En su segundo intento, la excandidata presidencial Verónika Mendoza logró el sueño de su partido político propio con el nombre de Nuevo Perú. En anteriores elecciones, Mendoza tuvo que postular con partidos prestados de la izquierda: Frente Amplio y Juntos por el Perú.

En este nuevo partido, Mendoza está acompañada del excongresista Alberto Quintanilla y de la actual parlamentaria Sigrid Bazán. Esta última figura como fundadora en el registro ante el JNE.

También figuran como afiliados los exministros Aida García Naranjo (durante el gobierno de Ollanta Humala) y Pedro Francke (durante el gobierno de Pedro Castillo). Por el momento, el parido ha descartado ir en una alianza electoral con Antauro Humala.

Este partido logros su inscripción en julio del 2024.

Indira Huilca, Sigrid Bazán, Verónika Mendoza en la plaza dos de Mayo para la marcha contra el gobierno.

APRA

El Partido Aprista Peruano logró su reinscripción en 2023, y tras la muerte de Alan García aún no existe un liderazgo claro dentro de la agrupación de Alfonso Ugarte. En este 2024 celebraron sus 100 años de historia en la Plaza de Acho con unos 10 mil militantes.

“Un liderazgo único y vertical no es necesario, porque tenemos un norte fijo contra el totalitarismo. Tenemos un exceso de liderazgos porque somos un partido de políticos y eso nos fortalece, a diferencia de las agrupaciones combis que abundan”, explicó Carla García tras la celebración en la Plaza de Acho.

En medio de la festividad, también se han empezado a vocear las posibles figuras presidenciales para el 2026. Por el momento, dos nombres que suenan en la estrella son el del empresario minero Roque Benavides y el del exministro Hernán Garrido-Lecca. Este último, recientemente participó en una actividad en Huancayo por los 100 años de la agrupación, en la que estuvo acompañado del periodista Phillip Butters y el abogado Humberto Abanto. Pero también han empezado a plantearse la posibilidad de Jorge del Castillo, por la maquinaria política que mantiene en el partido.

Con el regreso de la estrella, se esperan la postulación de excongresistas históricos como Mauricio Mulder, Mercedes Cabanillas y Nidia Vilchez. De esa promoción de parlamentarios de larga data, el único que no figura reinscrito en el partido es Javier Velásquez Quesquén.

Carla García, rodeada de sus ‘compañeros’ Renzo Ibañez y Jaicec Espinoza, llegaron a la Plaza de Acho el domingo pasado, apenas aterrizados de una gira que hicieron en Lambayeque. (Foto: Javier Ponce)

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES - PTE

El fundador y presidente del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) se llama Napoleón Becerra García, quien ha postulado sin éxito desde 1995 con distintas camisetas políticas y a diferentes cargos. El primer partido con el que postuló a congresista en 1995 fue con la Izquierda Unida.

Precisamente de ese partido ha logrado a afiliar a figuras izquierdistas que sí tuvieron éxito en las urnas como Rolando Breña Pantoja y César Barrera Bazán, según pudo corroborar este Diario en el padrón de afiliados.

Este partido logró su inscripción en abril del 2024.

PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ

El fundador y presidente del Partido Demócrata Unido Perú se llama Charlie Carrasco Salazar, quien solo registra una postulación en 2006 como regidor provincial en Abancay con el Frente Popular Democrático.

En las redes sociales de Charlie Carrasco se pueden encontrar publicaciones de 2022 donde ofrecía asesoría y desarrollo de tesis de per y posgrado con “precios al alcance del bolsillo”. El producto incluso un “informe antiplagio” y “referencias automáticas”.

En otras publicaciones, el mismo Carrasco Salazar detallaba que el precio de su asesoría podía costar S/ 5.500 por un “paquete completo”.

Este partido logro su inscripción en marzo de 2021.

DEMÓCRATA VERDE

Este es uno de los casos donde se consiguió convertir un movimiento regional en un partido político. Pasó de Movimiento Regional Voz Verde en 2005 a Partido Demócrata Verde en 2021, ambos fundados y liderados por Alex Castillo, el excandidato a la Alcaldía de Lima recordado por su propuesta de querer vigilar la capital con helicópteros.

Castillo tiene varias camisetas políticas en su recorrido postulando a diversos cargos público: con el Apra (1986), con Perú Posible (2001), con Siempre Unidos (2010), con Cambio Radical (2011), con Democracia Directa (2014), con Fuerza Popular (2016) y con Podemos (2018).

Pese a la larga data de postulaciones, Castillo solo alcanzó los votos suficientes en dos oportunidades: en la primera de 1986 con el Apra para regidor de San Luis, y en la última de 2018 con Podemos para alcalde de San Juan de Lurigancho.

En su partido lo acompaña su esposa Flor de María Hurtado Valdez, quien ostenta el cargo de apoderada.

Esta agrupación logró su inscripción en febrero de 2023.

Alex Gonzales Castillo asumiría en SJL.

SOMOS PERÚ

El partido del corazón continúa liderado por Patricia Li Sotelo, y cuenta con una bancada de cinco miembros en el actual Congreso de la República.

De sus incorporaciones solo se conoce que han logrado afiliar al actual congresista Héctor Valer, quien se sumó a la bancada después de su paso por las bancadas Renovación Popular, Perú Democrático y tras haber sido primer ministro durante el gobierno de Pedro Castillo.

Pero el partido también viene sufriendo bajas, pues el actual gobernador de San Martín, Walter Grundel, renunció al partido en junio de 2024.

Por otro lado, George Forsyth mantiene su afiliación a Somos Perú aunque se mantiene alejado de la esfera pública.

George Forsyth fue alcalde de La Victoria durante un breve periodo, debido a que renunció para postular a la Presidencia de la República. (Foto: GEC)

FRENTE DE LA ESPERANZA 2021

El partido de Fernando Olivera se mantiene activo desde 2020. En las elecciones subnacionales de 2022 dio la sorpresa cuando su candidato Percy Godoy ganó en el Gobierno Regional de Apurímac.

En esas mismas elecciones consiguió 34 alcaldías distritales y cuatro alcaldías provinciales en Apurímac, Cusco, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque, Lima y Pasco.

Sumado a esto, ‘Popy’ Olivera ha conseguido reclutar a algunos excongresistas como Felicita Tocto, quien en el periodo complementario 2020-2021 representó a las filas de Somos Perú.

PARTIDO MORADO

Con un Julio Guzmán fuera del mapa, la presidencia del Partido Morado recae ahora en Luis Durán Rojo. Durante el mandato de este último, se logró incorporar a Mesías Guevara, excongresista y exgobernador por Acción Popular (partido del cual también fue presidente).

Uno de los grandes problemas del Partido Morado es que las principales figuras que llegaron al Congreso hoy no están en el partido. De los tres congresistas que fueron elegidos en el 2021: Edward Málaga se encuentra en conversaciones con Avanza País y Renovación Popular, mientras que Flor Pablo y Susel Paredes se afiliaron al nuevo partido Primero La Gente.

De los nueve legisladores elegidos para el periodo complementario 2020-2021, solo Francisco Sagasti se mantiene en el partido. José Núñez, Miguel Gonzales, Zenaida Solis, Daniel Olivares, Angélica Palomino y Carolina Lizarraga renunciaron al partido. Alberto de Belaunde y Gino Costa nunca se afiliaron a la agrupación.

Lizárraga incluso viene impulsando la creación de un nuevo partido político. Mientras que en el Partido Morado la única carta que se presenta como presidenciable, según las fuentes de la misma agrupación, es la de Francisco Sagasti.

Presidente Francisco Sagasti se reafirma en reforma de la PNP. (Fotos: Andina)

PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ

El Partido Patriótico del Perú (PPP) es liderad por Herbert Caller Gutiérrez, quien postuló sin éxito en el 2021 al Congreso de la República con Renacimiento Unido Nacional.

La misma historia es con su secretario general Julio Lingán, quien postuló sin éxito en 2021 al mismo cargo y con el mismo partido.

El PPP intentó participar de las elecciones subnacionales 2022, con listas de candidatos en siete regiones del país, pero en ningún caso logró más del 5% de votos válidos.

PERÚ LIBRE

Perú Libre es el partido que logró la presidencia de la República y la bancada parlamentaria más numerosa en el 2021, pero a la fecha no hay rastro de nada de eso. El expresidente Pedro Castillo está preso, su bancada es la que más miembros ha perdido y por si fuera poco, su líder Vladimir Cerrón se encuentra prófugo de la justicia.

Solo nueve congresistas se mantienen afiliados al grupo del lápiz para el 2024, mientras que un total de 17 renunciaron no solo a la bancada sino también a la agrupación partidaria.

Por lo pronto, el partido no ha realizado anuncios sobre sus candidaturas de cara a las elecciones 2026. Fuentes allegadas indicaron que se evalúan dos escenarios para las elecciones presidenciales: postular a Vladimir Cerrón pese a su condición judicial de prófugo.

La otra opción es que postule su hermano, el actual congresista Waldemar Cerrón. En la plancha presidencial del partido del lápiz iría una de las actuales congresistas: Kelly Portalatino o María Aguero, quiene se han constituido como dos de las principales voceras parlamentarias.

Corte de Junín rechazó hábeas corpus a favor de Vladimir Cerrón, que buscaba anular condena por el "Aeródromo Wanka" y se declare la prescripción del delito.

PERÚ ACCIÓN

Entre el 2015 y 2021, Francisco Diez Canseco Távara mantuvo la inscripción del partido Perú Nación con el que postuló sin éxito a la presidencia de la República y al Parlamento. Ahora, decidió apostar por el nombre de Perú Acción con nuevo logo.

Diez Canseco Távara fue diputado de Convergencia Democrática en 1985 y desde entonces no ha podido tener éxito en las urnas.

Las únicas victorias que tuvo su anterior marca partidaria se registraron en el 2018 con un alcalde distrital en La Punta (Callao) y un regidor provincial en Ivo (Moquegua).

En diciembre de 2021, Francisco Diez Canseco apareció respaldando la candidatura del actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Tras la victoria de López Aliaga, no se le ha vuelto a ver junto a Francisco Diez Canseco.

Este partido logró su inscripción en octubre de 2021.

Francisco Diez Canseco se convirtió en el octavo candidato presidencial que no participará en las Elecciones 2016. (Foto: Agencia Andina)

PERÚ PRIMERO

El vacado expresidente Martín Vizcarra es el fundador de este partido que lleva el nombre de Perú Primero. Pese a su inhabilitación vigente, Vizcarra viene realizando actividades partidarias en diferentes regiones del país, para las cuales debe pedir permiso judicial para viajar.

Este Diario pudo identificar que Perú Primero viene incorporando a excongresistas como Alberto Oliva y Jorge Meléndez, quienes integraron la denominada bancada ‘ppkausa’ cuando Vizcarra fue vicepresidente durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

El último jale anunciado en este partido ha sido Alejandro Salas, el exministro de Pedro Castillo.

Este partido fue inscrito en junio de 2023.

Martín Vizcarra

PRIN

PRIN son las iniciales de Partido Regionalista de Integración Nacional y su líder es Walter Chirinos, quien en el 2016 postuló sin éxito al Congreso de la República con Peruanos por el Kambio (de Pedro Pablo Kucynski) en el 2016 y en Avanza País en el 2020.

Durante el gobierno de Kuczynski, Chirinos fue designado jefe de la Dirección General de Gobierno Interior (Onagi) del Ministerio del Interior. Era el jefe de prefectos y subprefectos del país. Bajo esa red de contactos regionales es que logró constituir su propia fuerza política.

En febrero de 2024, Chirinos se declaró seguidor del presidente Nayib Bukele. “Perú puede replicar estrategias de El Salvador, pero Boluarte prefiere seguir improvisando”, dijo ante los medios.

Entre sus incorporaciones para el 2026 figura Luis Thais, exsecretario general de Perú Posible y allegado a Alejandro Toledo. Previo a su incorporación, Chirinos había anunciado un acuerdo político con la Asociación de Movimientos Regionales del Perú para participar de manera conjunta en las Elecciones 2026. Fuentes allegadas a estas negociaciones indicaron que el acuerdo se habría frustrado en las últimas semanas.

Se lanza BLOQUE REGIONALISTA con el acuerdo entre @MovRegionales y @prinperu firmado en Ayacucho por Freddy Vracko (@FVRACKO) y Walter Chirinos (@wchirinosp)#BloqueRegionalista#LoUltimo pic.twitter.com/HSqWLJfsPp — Asociación de Movimientos Regionales del Perú (@MovRegionales) March 2, 2024

PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC)

El PPC logró su reinscripción partidaria de la mano de Lourdes Flores Nano. En esta nueva etapa del histórico partido se han logrado incorporaciones como las de Carlos Neuhaus y Fernando Cillóninz.

Cillóniz es la cabeza de las negociaciones y el principal impulsor de conformar una alianza electoral para el 2026. De momento, se tiene conversaciones avanzadas con Avanza País, y ambas agrupaciones se encuentran en acercamientos con el empresario Carlos Añaños.

Si bien el PPC ha regresado con sus principales líderes, también existen los casos de excongresistas que no se han vuelto a inscribir en el partido, como Juan Carlos Eguren y Javier Bedoya.

“Este Congreso, con todos sus vicios, nos salvó de la asamblea constituyente”, afirmó Cillóniz. (Foto: Anthony Niño de Guzmán | El Comercio)

SÍ CREO

El partido cuyo símbolo es una vela fue fundado por al abogado y periodista Carlos Espá, quien trabajó en el programa Cuarto Poder, de América Televisión, desde el año 2002 hasta su renuncia en 2004.

Año después, Espá fue designado para un programa televisivo en TV Perú, en el marco de la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE), en 2008.

Además de Carlos Está, figuran en la directiva del partido su hermano Fernando (vicepresidente), el comunicador Ignacio Franklin Arana Bullón y la administradora Melitza Melania Yanzich Villagracia (secretaria general).

Este partido logró su inscripción en marzo de 2024.

Carlos Espá. (Fotos: Archivo histórico de El Comercio)

PERÚ MODERNO

Perú Moderno es un partido político que veían pasando desapercibido hasta que se anunció la incorporación del empresario Carlos Añaños, el fundador del Grupo AJE. Añaños es voceado como el candidato presidencial, y ha sido invitado a participar de la alianza electoral que vienen construyendo entre los partidos PPC y Avanza País.

Por medio de un comunicado, el empresario Añaños afirmó que comparte con la agrupación del sol rojo “los ideales de libertad, justicia y desarrollo económico”. Junto a Añaños se han afiliado dos de sus personas de confianza: la exprocuradora Julia Príncipe y abogado Pedro Cachay.

Añaños y Príncipe tuvieron su primer intento fallido en la política en el 2021 con Avanza País, donde ambos terminaron desistiendo de postular. Cachay ha trabajado en el Grupo AJE fundado por Añaños.

El partido Perú Moderno fue fundado por Wilson Aragón, reconocido por ser dueño de la empresa que fabrica las frazadas de tigre). Ante El Comercio, Aragón definió a su partido como uno de “centro”, cuyo principal objetivo es “el desarrollo económico” del país.

Comparto con ustedes mi decisión de inscribirme a #PerúModerno, un proyecto de progreso y prosperidad 🇵🇪👍🏻 pic.twitter.com/dDaDsKIDFI — Carlos Añaños (@carlosananos) June 19, 2024

PODEMOS

El partido del actual congresista José Luna no cuenta aún con figura presidencial para las elecciones 2026, pero viene realizando varios anuncios de fichajes para los demás cargos que estarán en disputa.

A través de sus redes sociales, Luna anunció la incorporación del excongresista aprista Elías Rodríguez, del exministro del Interior César Gentille, y de exaliados de Pedro Castillo como Raúl Noblecilla y Roger Najar. Asimismo, vienen realizando alianzas con movimientos regionales.

También se espera la postulación de sus excongresistas más reconocidos como Aron Espinoza, quien ya viene realizando campaña en distritos como El Agustino. “No voy a negar mis intenciones de volver al Congreso, porque considero que en el período extraordinario que integré, quedaron muchos pendientes en la agenda. Por lo que hemos visto en el actual período, creo que es importante el retorno de legisladores con experiencia y sin intenciones de vivir del Congreso”, dijo Espinoza a este Diario.

PRIMERO LA GENTE

Primero La Gente es el partido liderado por Miguel del Castillo, hijo del aprista Jorge del Castillo. Comenzó sus incorporaciones con actuales congresistas como Susel Paredes.

Tras ello, se anunció que se sumaría el grupo de Lo Justo, liderado por Marisol Pérez Tello y Flor Pablo. Esto ocurrió luego de que ambas reconocieran que no alcanzarían su propia inscripción electoral ante los cambios normativos aprobados por el actual Congreso.

Pero también es un partido que muestra varias bajas. Políticos como Yehude Simon, Gloria Montenegro y Juan Pari renunciaron tras pocos meses de afiliados.

“Se pidió que el partido tenga una posición clara frente al gobierno de Dina Boluarte, y que su principal dirigente Miguel del Castillo tenga un deslinde claro con su padre quien había iniciado un protagonismo político que todos conocemos y contravenía a lo que uno esperaba como partido. No hubo posición ni deslinde, por lo que se decidió dejar esa opción política”, explico el exlegislador Pari al ser consultado por este Diario.

PROGRESEMOS

Este partido, autodenominado ecologista, lleva a un perro en su logo. Lo lidera Paul Jaimes, asesor del congresista Óscar Zea.

En una conferencia de prensa, realizada antes de confirmarse su inscripción electoral, Jaimes anunció que respaldaban la candidatura presidencial de Hernando de Soto. El excandidato presidencia busca una alianza electoral con otras agrupaciones. “Espero ser precandidato presidencial de varios partidos, pero iniciamos con el partido Progresemos”, dijo.

En dicha conferencia participó el excongresista Luis Solari en representación de Hernando de Soto.

Este partido logros su inscripción en julio del 2024.

Luis Solari participó en conferencia de prensa de agrupación política Progresemos, en vías de inscripción. / Giancarlo Ávila

RENOVACIÓN POPULAR

El partido Renovación Popular es liderado por el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Por el momento, se vocea al mismo López Aliaga como candidato presidencial para las elecciones 2026, pero él mismo no ha descartado la posibilidad de conformar una alianza electoral.

Para el resto de candidaturas, en el partido celeste piensan postular a su actual camada de regidores para el Congreso.

Sumado a esto, López Aliaga viene conformando alianzas con movimientos regionales liderados por excongresistas. Ya tuvo una presentación en Loreto con el exlegislador Jorge Luis Mera, y está próximo a anunciar su alianza con el exparlamentario y actual alcalde del Callao, Pedro Spadaro.

Spadaro llegará a las filas de Renovación Popular junto a otros cuatro alcalde chalacos que ganaron en el 2022 con su movimiento regional Contigo Callao.

SALVEMOS AL PERÚ

El partido Salvemos al Perú llevaba una llama en su logo, pero lo cambió por la bandera del Perú. Viene siendo liderado por el exministro Mariano Gonzalez. Por el momento se vocea las incorporaciones de la excongresista Rosario Sasieta y de Rudecindo Vega.

Como presidente del partido figura Julio Cesar Gamboa Cerna, quien ha sido funcionario de Sedapal y fue implicado -según registros periodísticos- en una investigación por comercializar agua potable a los pobladores de las zonas vulnerables del distrito de San Juan de Lurigancho y en la localidad de Jicamarca.

(Foto: Archivo GEC)

EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN

La lista de partidos políticos incrementará si tenemos en cuenta que existen 19 agrupaciones en proceso de acreditar los requisitos para su membrete legal. Entre los partidos en camino están el de actuales congresistas como Roberto Chiabra, el de exparlamentarias como Carolina Lizárraga y el de exfuncionarias como Fiorella Molinelli.

También hay partidos que, sin lograr aún su inscripción formal, han lanzado invitaciones públicas a postular a Carlos Álvarez.