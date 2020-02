El líder ausente dijo presente. Ezequiel Jonás Ataucusi Molina (48), cabeza de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (Aeminpu) y del partido Frepap, su brazo político, reapareció públicamente ayer.

El último registro gráfico que se tenía de Jonás Ataucusi era de junio del 2000, cuando asumió como líder espiritual de los israelitas, ante la muerte de su padre, Ezequiel Ataucusi Gamonal.

La reaparición de ayer no fue en un evento de la Aeminpu o del Frepap –que tendrá presencia en el próximo Congreso–, sino ante la policía.

Poco después de las 8:30 de la mañana de ayer, Ataucusi ingresó caminando a la Dirección de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Lo hizo acompañado por su abogado y primo, Wilfredo Tenorio Molina, quien también es el personero legal del Frepap.

Según ha informado El Comercio, Jonás Ataucusi y Wilfredo Tenorio figuran con la misma dirección ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec): una vivienda de la urbanización Las Delicias, en Chorrillos.

Ataucusi asistió a la dependencia policial, ubicada en el Cercado de Lima, porque fue citado debido a la denuncia por desaparición que su hermana Raquel Ataucusi Puchuri presentó el miércoles 5 de este mes.

Según Raquel Ataucusi, quien en las últimas elecciones al Congreso fue candidata de la lista por Lima de Podemos Perú, no ha visto a su hermano desde hace unos años.

Una nota de prensa de la Dirección de Investigación contra la Trata de Personas de la PNP difundida ayer señala que por la denuncia se tomó la declaración de miembros de la congregación –en referencia a la Aeminpu– “que manifestaron que el señor mencionado no se encontraba desaparecido y que estaba realizando labores de la iglesia al interior del país”.

—La notificación—

En la investigación se recogieron testimonios de gente que había visto a Ataucusi, por lo que el líder del Frepap fue notificado formalmente y se le dio un plazo de tres días –que culminaba hoy– para que se presentara ante la policía.

De acuerdo con el protocolo policial, si no lo hacía en el plazo establecido se debía presentar la denuncia por desaparición ante la fiscalía.

“No sabíamos que iba a ir [ayer]. Esperábamos que en esos tres días se presentara”, dijo a El Comercio el general Luis Alberto Vera Llerena, director contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes de la PNP.

En el 2019 también hubo una denuncia por un supuesto secuestro del líder espiritual de la Aeminpu. Por este caso, que finalmente fue archivado, Jonás Ataucusi también declaró a la policía. ""Él declaró que no hubo ningún secuestro, que no hubo coacción y que hacía sus labores", refirió el general Vera.

Jonás Ataucusi estuvo en la diligencia policial con su abogado y primo Wilfredo Tenorio Molina, quien además es personero legal del Frepap.

—Situación actual—

Sobre la manifestación de ayer de Ataucusi, Vera indicó que este dijo “que no estaba desaparecido, que realizaba su labor como líder de su agrupación y que está bien de salud”.

“He conversado con él. Aparentemente estaba tranquilo. Declaró ante el policía encargado de la investigación. No lo he visto en una situación de enfermedad”, agregó.

Horas antes, Vera dijo a la prensa que Ataucusi no había dado muchos detalles. “Es su derecho”, acotó.

El general PNP explicó que, como Ataucusi ya se presentó ante la policía, la alerta por su búsqueda se desactiva. “Ahora el caso se cierra. Para nosotros, ya no es una persona desaparecida”, recalcó.

Raquel Ataucusi también declaró ayer. Fuera de la dependencia policial, se quejó de no haber podido conversar con su hermano, pese a sus intentos para acercarse a él. “Estoy ofuscada porque los policías me han impedido acercarme a mi hermano, como si fuera un delincuente. [...] Él no contestaba. Yo le decía: ‘Nacho, Nacho, ¿vas a permitir esto?’. Está coaccionado, está amenazado. Ha venido con ese tal [Wilfredo] Tenorio Molina, que es su primo. Todo el pueblo sabe que ellos [los Tenorio] están usurpando funciones”, dijo.

Como este Diario ha informado, Raquel Ataucusi ha sido relegada de la Aeminpu por rencillas familiares.

Jair Almendras, quien estudia a la Aeminpu y al Frepap, consideró que la aparición pública de Jonás Ataucusi, tras una larga ausencia, puede ser una ventaja para la agrupación “porque nos da a entender que hay alguien, que existe el líder”. Almendras también recordó que Ataucusi tuvo un papel en la designación de los candidatos al Congreso.

Ahora queda esperar si esta aparición pública del líder de la Aeminpu y del Frepap se repetirá pronto, o se tendrá que esperar otros 20 años para volver a verlo.