Partido PpK fijará nueva posición sobre el gobierno de Martín Vizcarra

El Comité Nacional de Política del partido Peruanos por el Kambio (PpK) se reunirá este sábado para fijar una nueva posición sobre el gobierno del presidente Martín Vizcarra.

Según explicó a El Comercio el secretario nacional de Organización, Jorge Villacorta, la reunión se da en un contexto en el que “el gobierno está completamente aislado del partido”. “El partido no es parte del gobierno y, para ser honesto, tampoco fue parte de gobierno de PPK [Pedro Pablo Kuczynski]. Entonces, es un partido que ha llegado al gobierno y no es gobierno. Y las personas que están en el gobierno dicen que no tienen partido. Y no puedes ser gobierno si no ganas una elección a través del partido político. Martín Vizcarra es presidente porque fue miembro de la plancha de Peruanos por el Kambio”, comentó.

De acuerdo al ex candidato a la alcaldía de Lima, la posición que se determine no necesariamente tiene que ser de enfrentamiento. A título personal, dijo que se tendría que establecer una “línea independiente” de respaldo a la gobernabilidad y a lo que esté bien hecho, pero también una crítica a la gestión del Ejecutivo que no esté a la altura de lo que la sociedad requiere en cuanto a educación, salud, empleo, oportunidades de inversión, infraestructura, entre otros aspectos.

Cabe recordar que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, máxima instancia de dirección ejecutiva, emitió un comunicado el 22 de marzo del 2018 expresando su “pleno respaldo” y “apoyo incondicional” a Vizcarra, quien por entonces recién empezaba su gobierno. Villacorta precisó que se va a “actualizar ese pronunciamiento”.

—Plantea deslinde—

Más temprano, en declaraciones a Canal N, el legislador Salvador Heresi, secretario general de PpK, sostuvo que el Comité Nacional de Política fijará su nueva posición luego de que en los últimos meses hiciera una evaluación de la gestión gubernamental.



“Dado que ni en el gobierno del presidente Kuczyunski ni del presidente Vizcarra hay una participación real y orgánica del partido en ambos gobiernos, creo que es un necesario deslinde de un gobierno al que le deseamos lo mejor al presidente Vizcarra, pero no consideramos que encarne ni siquiera el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio”, señaló el parlamentario que, tras renunciar a la bancada de su partido, ahora busca inscribir a la bancada Acción Republicana.

Respecto a las diferencias entre posiciones del Ejecutivo y del partido, Heresi señaló que un tema de discrepancia es el enfoque de género, pues “no está en el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio, la gente no ha votado por introducir la ideología de género [sic.] en la currícula educativa”.

—La bancada—

Quien también se refirió a la reunión de mañana fue Gilbert Violeta, presidente encargado del partido. Aunque dijo que “formalmente” Peruanos por el Kambio es la bancada oficialista, es la Bancada Liberal la que —a través de Vicente Zeballos, ministro de Justicia— tiene un representante en el Ejecutivo.



En ese sentido, consideró que “hoy parece que la bancada oficialista es la Bancada Liberal, que tiene una agenda que es distinta a la que defendimos por lo menos en Peruanos por el Kambio”. En diálogo con RPP, puso como ejemplo que la Bancada Liberal probablemente defienda el matrimonio homosexual, mientras que Peruanos por el Kambio planteó la unión civil en su plan de gobierno.

Sobre qué pasaría con los integrantes de la bancada de PpK tras la posición que fije el partido sobre el Ejecutivo, Heresi añadió que los legisladores militantes que apoyen la postura seguirán en el partido y los que no, “quedarán fuera”. “O se alinean con lo que defina el Comité Ejecutivo Nacional del partido o van a tener que trabajar como independientes. Porque el partido, como institución, va a adoptar una posición”, aseveró.

Cabe precisar que los acuerdos del Comité Nacional de Política se exponen y definen ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para tomar una decisión final en la Asamblea General, máximo órgano del partido.

Salvador Heresi (izq.) plantea "deslinde" del gobierno de Martín Vizcarra (der.). Gilbert Violeta (cent.) cree que “hoy parece que la bancada oficialista es la Bancada Liberal". (Foto: Archivo El Comercio)

—Cambio de nombre—

Otro asunto que verá en su reunión el Comité Nacional de Política —que entre otros dirigentes integran Violeta, Heresi y Villacorta— será el cambio de nombre del partido.



“Nombre, símbolo, colores, actualizar el ideario, modificar los estatutos y hacer un programa de fortalecimiento de nuestras bases en las regiones”, acotó Villacorta respecto a los cambios a realizar.

Heresi adelantó que planteará que el partido se renombre como Acción Republicana, como la nueva bancada que se busca inscribir en el Congreso. Violeta y Villacorta no se expresaron a favor de esa propuesta.



“Hay más de una docena de alternativas de nombre que hemos venido trabajando. Pero no se trata de nombre por el nombre, sino de nombre identificando nuestra línea política. Debatiremos cuál es el que nos identifica mejor con nuestra identificación política”, finalizó Villacorta.



DATO

Lo que viene en el partido. El período de los actuales miembros del CEN vence en noviembre del 2019, comentó Villacorta.



Ante ello, entre abril y mayo se estima realizar la elección de los secretarios distritales y provinciales. Entre julio y agosto, la de los secretarios regionales. Hacia octubre, los comicios internos para determinar a los nuevos miembros del CEN a fin de hacer los cambios en noviembre.