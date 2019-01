“Puede usted gritar toda la mañana si quiere”, fue la frase que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, le lanzó a la congresista Rosa Bartra, quien insistía en hacer uso de la palabra tras aprobarse en el pleno que se levante la reserva del informe de la Comisión Lava Jato.

Ese es uno de los tantos episodios de desencuentros entre un integrante de la bancada naranja y el titular del Parlamento, sobre el cual este lunes se ha presentado una moción de censura por presuntamente infringir el reglamento del Congreso.

En la siguiente cronología hacemos un recuento de algunas de las veces en las que el presidente del Parlamento marcó distancia de su bancada.

Cronología:

13/08/2018

Ley de publicidad estatal

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se mostró a favor de realizar modificaciones a la ley que prohibía la publicidad estatal que recién había sido aprobada. “Ninguna ley está escrita en piedra y todo es perfectible”, expresó en esa ocasión Salaverry Villa.

Luego, la vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, dijo que su bancada no se había planteado aquella posibilidad. “Coincido con Salaverry en que toda ley es perfectible, pero en el caso de esta, la posición de la bancada fue apoyarla como está y hoy no hay acuerdo distinto”, dijo la portavoz al respecto.

26/08/2018

Plazos para el referéndum

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que no se debería de poner plazos al Parlamento para que apruebe las reformas constitucionales que había planteado el Ejecutivo. “Hay que diferencia de lo urgente de las cosas que se pueden hacer tranquilamente el próximo año”, aseveró Keiko Fujimori.

“En el Congreso existe la voluntad política de todas las agrupaciones para poder sacar adelante estas reformas, tanto de justicia como la política hasta antes del 4 de octubre. Ese ha sido otro de los acuerdos que adoptó la Junta de Portavoces”, declaró el titular del Congreso días después, anunciando así que apoyarían el referéndum para que salga en el tiempo solicitado por el Ejecutivo.

24/09/2018

Ejes de la cuestión de confianza

Cuando el primer ministro, César Villanueva, planteó la cuestión de confianza al Parlamento (que luego se aprobó), también hubo un desencuentro de posiciones. Daniel Salaverry señaló que la medida “hacía referencia a los dos ejes de política de Estado” y que estos a su vez trascendían a las cuatro reformas constitucionales, tal como había indicado el Ejecutivo.

“La cuestión de confianza planteada no se refiere a proyectos de ley. […] Por favor, hay que empezar a decir las cosas con su nombre, pero además con su apellido, porque es absolutamente falso que la cuestión de confianza haya sido otorgada respecto de proyectos de ley”, expresó luego Letona en una sesión de la Comisión de Constitución.

03/10/2018

El pleno y el factor Fujimori

El mismo día en el que se el PJ revocó el indulto al ex mandatario Alberto Fujimori, se llevó un pleno en el Congreso. Allí, Fuerza Popular mostró carteles que decían frases como: “No más rencores”, “Basta de odios” y “Fuerza Keiko”, “Alberto Fujimori fuerza”.

Ante un pedido de Alberto de Belaunde (No agrupado), quien indicó que cuando los legisladores de izquierda mostraban carteles se les pedía que sean retirados, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, hizo la misma invocación a su bancada a fin de que retiren del pleno los suyos.

“Nosotros no insultamos a nadie, no hemos agredido y no estamos dirigiéndonos a ninguna bancada en tono despectivo. Solo es una expresión política de lo que sentimos y están en nuestras curules, señor presidente, así que no vamos a retirar los carteles”, sentenció la vocera fujimorista, Úrsula Letona.

09/10/2018

Acusaciones constitucionales

Cuando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tenía previsto votar los informes en contra de Héctor Becerril (Fuerza Popular), el ex presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, así como el referido al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, congresistas, entre ellos seis de Fuerza Popular, se retiraron de la sesión dejándola sin quórum.

“Hoy tenían que debatirse y votarse varias denuncias en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esto se frustró por la falta de quorum y ausencia de ponente. Este tipo de actitudes afectan la imagen del Congreso”, escribió Daniel Salaverry en Twitter.

07/01/2019

Polémica en el pleno

​Daniel Salaverry suspendió la sesión del pleno sin avances respecto a la crisis en el Ministerio Público después de un nuevo roce con Fuerza Popular.

"¡Lamento, sinceramente, que hoy la ciudadanía haya tenido que apreciar un bochornoso espectáculo que me da vergüenza ajena!", dijo el titular de la Mesa Directiva.

Previamente, en la sesión, el legislador Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) dijo que el fujimorismo tiene un "pacto de impunidad" con Pedro Chávarry. De Belaunde se negó a retirar sus palabras y ahí empezó la controversia.

Los representantes de Fuerza Popular exigían intervenir y que se leyera el reglamento, pero Salaverry respondió que era él quien dirigía el debate.

08/01/19

​“Ejercicio abusivo de su cargo”

Fuerza Popular presentó una moción de orden del día con el fin de censurar al presidente de la Mesa Directiva luego del pleno del lunes 7, del cual se retiraron tras cuestionar cómo era presidido el debate.

"Hemos presentado una moción de censura al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por sus reiteradas infracciones al reglamento", indicó el vocero titular de Fuerza Popular, Carlos Tubino.

En la moción se señala que Salaverry, "haciendo ejercicio abusivo de su cargo, no convoca a los miembros de la Mesa Directiva, desde hace seis semanas, adoptando decisiones de manera unilateral, respecto de la gestión y administración del Congreso".