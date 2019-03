Sekiro: Shadows Die Twice | Fecha de lanzamiento, historia y tráilers

Sekiro: Shadows Die Twice, el nuevo videojuego del aclamado Hidetaka Miyazaki, líder de From Software, será lanzado a nivel mundial el próximo 22 de marzo. El estudio, responsable también de la saga Dark Souls, anunció por primera vez el título durante los The Games Awards de 2017. Activision será el encargado de distribuir el videojuego.

El videojuego Sekiro: Shadows Die Twice será lanzado para Play Station 4, Xbox One y PC, y desde su anuncio, en 2017, From Software y Activision han publicado diversos tráilers para promocionar y crear expectativa en el público. Estos videos han servido para presentar la historia de un ninja que pierde el brazo por intentar detener el secuestro de su maestro.

A continuación, todo lo que debes saber sobre Sekiro: Shadows Die Twice:

►¿De qué trata Sekiro: Shadows Die Twice?

Sekiro: Shadows Die Twice es un juego de acción y aventuras que estará ambientado en el Japón de finales del siglo XVI, en plena era Sengoku. El evento que inicia la historia de este juego es el secuestro de un importante hombre. El ninja que debía cuidarlo falló en su misión, pues es vencido fácilmente por un samurái del clan Ashina. Este le corta el brazo y lo deja morir.

Sin embargo, luego del feroz ataque, el ninja logra sobrevivir gracias a que un monje escultor (Busshi) lo encuentra y lo cura.

Este Busshi le da el nombre de Sekiro, esto quiere decir "El lobo hambriento". Y, también, en el lugar de su brazo cortado, el monje le coloca un brazo prostético de reemplazo. Gracias a ello, Sekiro puede manipular diversas herramientas como armas o ganchos.

Sekiro utiliza su brazo prostético para enfrentarse a diversos enemigos:

Sekiro será el personaje principal de Sekiro: Shadows Die Twice. (Captura de pantalla) Agencias

La misión principal de Sekiro es rescatar al hombre que lo crió cuando era solo un niño, su maestro. Para ello tendremos que encarnar a Sekiro y vencer a diversos enemigos a lo largo de la historia, como un buey gigante, bestias del infierno o samuráis.

►¿Cómo será la jugabilidad de Sekiro: Shadows Die Twice?

La jugabilidad de este videojuego ha sido renovada respecto a los anteriores títulos de la saga Dark Souls (comparten el creador). No obstante, From Software mantiene la elevada dificultad, un clásico en los juegos de este estudio. Así que nuestro personaje probablemente tenga que morir repetidas veces para pasar un nivel.

Te mostramos uno de los jefes enemigos:

El videojuego está inspirado en el Japón antiguo, en el que el protagonista Sekiro, que tiene un solo brazo, hace frente a seres mitológicos, fantasmas y otras pruebas de habilidad. (Foto: From Software)

Gracias al brazo prostético de Sekiro, los jugadores tendremos la opción de evaluar si pasamos una misión esquivando enemigos y corriendo, o enfrentar a todos. Asimismo, para vencer a los enemigos no solo tendremos que acabar con su barra de vida, sino que además deberemos finalizar con su barra de "postura" (un símil a la barra de energía), ya que algunos enemigos pueden recuperar vida.

►Tráilers de Sekiro: Shadows Die Twice?

Los videos que han publicado From Software a lo largo del desarrollo de Sekiro nos acercan a la historia principal y nos muestran, además, detalles de la jugabilidad del título.

A continuación, te los dejamos en orden cronológico:

► Anuncio de From Software sobre un nuevo proyecto en The Games Awards 2017 (7 de diciembre de 2017).

► Primer tráiler completo de From Software durante el E3 2018 que nos presenta los personajes del videojuego (10 de junio de 2018).

► Segundo tráiler de From Software que muestra durante The Tokio Game Show 2018. Aquí se ven las mecánicas del juego (10 de setiembre de 2018).

► Tercer tráiler de From Software que muestra un avance de la historia principal del videojuego (7 de febrero de 2019).

► Tráiler de lanzamiento de Sekiro: Shadows Die Twice. Este resume a los cuatro anteriores y muestra a los "jefes" con los que nos enfrentaremos. (11 de marzo de 2019).

DATO:

Sekiro: Shadows Die Twice tendrá un precio de S/. 239,90 en tiendas especializadas. Este título solo estará disponible para Play Station 4, Xbox One y PC.

