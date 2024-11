Cuando era niño —hace ya unos cuantos años— tenía en mi habitación un interruptor con regulador que me permitía ajustar la intensidad de la luz del foco. Para mí, era toda una maravilla. Aunque era un sistema bastante básico, me fascinaba jugar con el brillo y crear diferentes ambientes, desde una suave penumbra hasta una iluminación totalmente intensa.

Años después, cuando descubrí la existencia de los focos inteligentes, me entusiasmé por completo. La posibilidad de controlar no solo la intensidad, sino también el color de la luz desde mi celular, me parecía una auténtica maravilla. Hoy en día, el mercado ofrece una amplia variedad de productos de iluminación inteligente para el hogar: focos, tiras LED, barras, lámparas de mesa, lámparas de pie, e incluso sistemas diseñados para sincronizar estos dispositivos con el televisor, la consola o los asistentes virtuales. Precisamente, estos últimos artículos, junto con un conjunto de lámparas y tiras LED, son los que he estado probando recientemente.

Componentes y montaje: facilidad y versatilidad

Los componentes que he tenido la oportunidad de probar pertenecen a Philips Hue, una de las marcas más reconocidas en el ámbito de la iluminación inteligente. Aunque, vale mencionar, existen muchas otras opciones en el mercado, adaptadas a diferentes gustos y presupuestos. Durante varias semanas, conté con una lámpara de mesa Iris, un pack de barras dobles de luces y unas tiras LED con su respectiva extensión. Además, incluí en la prueba dos dispositivos clave de la marca: el Hue Bridge, que centraliza el control de todas las luces, y el Hue HDMI Sync, diseñado para sincronizar la iluminación con lo que se ve en el televisor.

¿Qué he podido hacer con este juego? Transformar mi casa en un verdadero centro de entretenimiento.

La lámpara de mesa Iris, es un dispositivo bastante versátil que se puede llevar por cualquier parte de la casa. Su diseño es bastante sofisticado, de color blanco y con base transparente queda bien tanto en ambientes modernos como en los que son más tradicionales. Además, se puede ubicar tanto en dormitorios como en la sala.

La tira LED es un clásico versátil que se adapta a múltiples usos, ya sea para iluminar dormitorios, salas, patios o incluso locales comerciales. En mi caso, la utilicé para decorar la tele, instalándola sobre los bordes del mueble de mi sala con su práctica cinta adhesiva, que mantiene su adherencia incluso al despegarla y volver a colocarla. Además, si la longitud hubiese sido insuficiente, podría haber añadido una extensión, la cual se integra de forma rápida y sencilla.

Por último, coloqué las barras dobles a los costados de mi televisión. El empaque incluye bases que permiten posicionarlas tanto en vertical como en horizontal, e incluso fijarlas en la parte posterior del televisor. También cuenta con una fuente de alimentación capaz de conectar hasta tres barras simultáneamente. Con un diseño minimalista y tamaño compacto, estas barras son fáciles de transportar. En mi caso, las utilicé tanto con la televisión como con la laptop, y en ambas oportunidades el resultado fue excelente. Las barras se pueden adquirir por unidad, pero también en packs. Yo tuve el pack dúo.

Entre los accesorios destaca el Hue Bridge, conocido como el “cerebro” del sistema de iluminación de Philips Hue. Este dispositivo permite conectar y controlar hasta 50 luces y accesorios desde un único lugar. Funciona como un centro de comando que facilita la gestión de todos los equipos desde la aplicación, además de habilitar el control por voz si se sincroniza con asistentes como Google Home, Siri o Alexa. Eso sí, su funcionamiento requiere conexión al router mediante un cable ethernet y acceso a internet.

Por otro lado, está el Hue HDMI Sync, una pequeña pero poderosa caja donde sucede la magia. Una vez que todas las luces están interconectadas a través del Hue Bridge, el Sync se encarga de sincronizar la iluminación con el contenido visual de la pantalla. Dispone de puertos HDMI para conectar laptops, reproductores Blu-ray, consolas y otros dispositivos. Su tecnología de actualización ultrarrápida logra que los colores de las luces coincidan perfectamente con lo que aparece en pantalla, ofreciendo soporte para contenido en 8K a 60 Hz y 4K a 120 Hz, lo que garantiza una experiencia inmersiva de gran calidad.

Luces en acción: cine, gaming y música

Si buscas elevar considerablemente tu experiencia, ya sea viendo una película, escuchando música o jugando videojuegos, estos dispositivos te sorprenderán. En el caso del gaming, tu habitación puede transformarse en un auténtico espacio profesional, con luces que complementan la acción en pantalla. Incluso si solo necesitas una lámpara para ajustar la iluminación de tu habitación, la lámpara Iris ofrece una amplia gama de opciones que se adaptan a cualquier necesidad o ambiente.

No se trata solo de controlar la intensidad y el color de las luces, sino de aprovechar una serie de funciones útiles y divertidas disponibles en la app ‘Philips Hue’. Desde esta aplicación puedes gestionar todos los dispositivos conectados de forma sencilla. ¿Te da pereza levantarte para apagar las luces? Hazlo directamente desde tu celular. ¿Te quedas dormido rápidamente y no quieres que las lámparas queden encendidas? Basta con programarlas para que se apaguen automáticamente. Y si prefieres despertar temprano sin estar en completa oscuridad, puedes configurar el horario y la intensidad de las luces para que te reciban de forma gradual.

Acondicionando las luces en la aplicación para que se distrubuya mejora la iluminación. / Captura de pantalla

Desde la app es posible manejar una infinidad de ajustes. / Captura de pantalla

Puedes disfrutar de una amplia gama de colores o experimenta con los ambientes personalizados disponibles en la aplicación. Pero eso no es todo: si no tienes tu celular a la mano, tiene la posibilidad de realizar ajustes mediante comandos de voz. Para ello, primero debes conectar el Hue Bridge con asistentes como Google Assistant, Siri o Alexa, lo que te permitirá controlar la iluminación de forma fácil y práctica en cualquier momento.

¿Cómo es la experiencia en el gaming? No soy un gran gamer, lo admito. Por falta de tiempo, dedico menos horas a jugar de las que me gustaría. Aunque suene algo boomer, mis sesiones se limitan a clásicos como Left 4 Dead 2 y Age of Empires 2. A pesar de tratarse de juegos antiguos, la experiencia con iluminación sincronizada fue sorprendente. Si disfruté tanto con estos títulos, no puedo imaginar cómo sería jugar con títulos más recientes y visualmente avanzados.

Aunque no soy un gran gamer, sí soy un apasionado de la música. Disfruto sentarme en el sillón y relajarme escuchando tanto clásicos como novedades musicales. Gracias a la sincronización del Hue Sync con servicios de streaming como Spotify, la experiencia alcanza otro nivel. Las luces responden al ritmo de las canciones, creando un ambiente envolvente que transforma cualquier espacio. Además, si no tienes el celular a la mano, puedes manejar la iluminación mediante comandos de voz, lo que hace todo aún más práctico y emocionante.

Ni qué decir de ver películas. Fue lo que más hice. Probé las luces tanto en la tele de mi cuarto como en la de la sala, y el resultado fue espectacular. La sincronización es sorprendentemente precisa: el Hue Sync parece “entender” lo que sucede en la pantalla, adaptando las luces para crear una atmósfera totalmente inmersiva y acorde con la narrativa. Es como si el sistema transformara tu hogar en una sala de cine personalizada.

Mira las luces en acción aquí:

Consideraciones finales

Un detalle a tener en cuenta sobre el Hue Sync es su limitación de compatibilidad. Actualmente, no sincroniza directamente con cualquier televisor, siendo compatible únicamente con modelos Samsung de última generación (2022 en adelante). Para conectarlo a otros televisores, es necesario recurrir a un dispositivo de transmisión, como Fire TV, Roku o Chromecast.

Por otro lado, si usas un reproductor Blu-ray o una consola, no tendrás problemas, ya que la sincronización funciona perfectamente a través de esos dispositivos.

En mi caso, como no contaba con Roku ni Chromecast, opté por una solución sencilla pero funcional: conecté el Sync a mi laptop y proyecté su pantalla en la tele. Aunque es un procedimiento efectivo, es posible que no sea la opción más práctica o atractiva para todos los usuarios. Y de esa forma pude ver mis plataformas de streaming favoritas.