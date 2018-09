Facebook: ¿Belinda reveló que será Mariah Carey en "Luis Miguel, la serie"?

A pesar de que aún no está confirmada la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", los últimos rumores sobre la continuidad de la ficción de Netflix señalan a Belinda como su posible nueva incorporación. Lejos de cortar cualquier vínculo con estos posibilidades, un video de la mexicana compartido en Facebook ha reforzado esta noticia.

"‪Ensayando esta canción de Mariah Carey que me encanta!! Que opinan???", escribió Belinda como leyenda al video donde aparece haciendo la mímica del tema "We Belong Together".



Cabe destacar que hace aproximadamente un mes, Carla González, la productora ejecutiva de "Luis Miguel, la serie", negó las versiones que aseguraban la segunda temporada de la ficción sobre la vida del cantante.

"Hay productores por ahí y hay notas que han salido sobre una segunda temporada que no está bien fundamentadas”, dijo la mexicana sobre la serie de Telemundo y Netflix que finalizó el pasado 15 de julio.

Mariah Carey y Luis Miguel fueron pareja entre 1998 a 2001. La relación terminó en medio de rumores de infidelidades de ambos lados y un estado de depresión de la estadounidense.