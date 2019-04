Game of Thrones 8x03: ¿por qué le pasó esto a Melisandre al final de la "Batalla de Winterfell"?

"Game of Thrones" estrenó este domingo 28 de abril el tercer episodio de su temporada 8 y final de la serie. La famosa "Batalla de Winterfell" por fin tuvo lugar dentro del show de televisión de HBO, dejando a más de uno impresionado por todo lo que aconteció durante el más de 1 hora y 20 minutos de lo que duró el capítulo.

Sin embargo, una de las cosas que más impresionó a los seguidores de "Game of Thrones" fue el regreso de Melisandre, la sacerdotisa del Señor de la Luz, la misma que ayudó en la última pelea de los vivos contra el ejército de los 'White Walkers'.

Pero todo no sería felicidad, ya que al final del episodio Melisandre tuvo que despedirse sin tener un tiempo de decir nada sobre la victoria de Winterfell. ¿Por qué le pasó eso? ¡Cuidado! Más adelante habrá spoilers del último capítulo de "Game of Thrones".

¿Por qué Melisandre murió al final de la Batalla de Winterfell?

Durante el tercer capítulo de la temporada 8 de "Game of Thrones", Melisandre volvió a Winterfell justo antes de que dé inicio la gran batalla contra los 'no muertos'. Ella le comentó a Ser Davos que no habría necesidad de ejecutarla, ya que moriría antes de que amaneciera al día siguiente.

A diferencia de otros durante el episodio, Melisandre no murió durante la batalla. Luego de que Arya apuñaló y destruyó al "Rey de la Noche" para terminar la guerra, Melisandre se sacó el collar que mantenía su juventud y caminó por la nieve como una anciana.

Davos observó los últimos momentos de Melisandre antes de que ella muriera por los años que había ganado en ese momento. La explicación de esto lo realiza la misma sacerdotisa cuando explica por qué Beric Dondarrion finalmente murió al proteger a Arya: él había cumplido el propósito del "Señor de la Luz".

Esta misma regla se le aplicó a ella. Melisandre sabía que su propósito se cumpliría en alguna parte de la batalla. Ella ayudó a los Dothraki a obtener sus espadas flameantes y encendió las barricadas alrededor del castillo luego de que los arqueros no pudieran con el fuego normal.

No obstante, lo que pareció ser su último gran propósito, fue cumplir su profecía de que se encontraría con Arya nuevamente, recordándole lo que dijo en su primer intercambio de palabras para que esta se arme de valor para darle el último golpe al "Rey de la Noche".

Si bien es cierto que en la temporada 7 ella confesó que sus días de susurrar en los oídos de los reyes habían terminado, su Dios habría tenido una última gran misión que concluyó en el capítulo 3, por lo que ahora Melisandre pudo irse en paz.