Boca vs Belgrano EN VIVO: a qué hora juegan y dónde ver

Boca-Belgrano EN VIVO: el Boca Juniors de Luis Advíncula y el Belgrano de Bryan Reyna se enfrentan por la fecha 16 de la Liga Profesional Argentina en un duelo de pronóstico reservado, con mayor presión para el ‘Xeneize’, que viene de perder el clásico ante River. Conoce todos los detalles del partido.

Boca, en estado de crisis luego de la caída en el superclásico, acude a Córdoba para visitar a Belgrano, en un duelo que asoma como última oportunidad para Diego Martínez como DT, el hilo más delgado en una cadena en la que llueven críticas a los jugadores y hasta al presidente e ídolo del club Juan Román Riquelme.

Cuándo y a qué hora juega Boca vs Belgrano

El partido de Boca Juniors vs Belgrano se juega el sábado 28 de septiembre, desde las 20:00 horas de Argentina (18:00 de Perú), en el estadio Julio César Villagra de Córdoba.

Dónde ver Boca vs Belgrano

Si estás en Argentina el partido Boca vs Belgrano se ve por TNT Sports, mientras que ESPN es el canal que transmite en Perú y otros países de Sudamérica. El encuentro se puede seguir por streaming vía Disney Plus, DirecTV GO (DGO), Fanatiz, Movistar TV APP (Movistar Play), entre otras plataformas.

