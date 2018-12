OT 2018: se alistan nuevos conciertos para el 2019

Todos los fanáticos de Operación Triunfo están más que felices con esta noticia. El exitoso programa anuncia una nueva gira por todo el territorio español. Ya se conocen las fechas y lugares en donde los finalistas de OT 2018 se presentarán.

El mensaje se hizo oficial mediante la cuenta oficial de Twitter del programa. "Efectivamente... hay más conciertos", indica la publicación del programa.

"Sevilla (08 jun), Palencia (22 jun) y Málaga (06 jul) se suman a la GIRA OT 2018, junto al resto de ciudades ya anunciadas", se puede leer en el mensaje de Operación Triunfo.

Presentaciones:



08 de febrero / Madrid

03 de mayo / Pamplona

24 de mayo / A Coruña

31 de mayo / Barcelona

01 de junio / Barakaldo

27 de junio / Inca

29 de junio / Valencia

21 de julio / Gijón



El finalista Famous fue quien ganó en la última edición de OT 2018. el joven español conquistó con sus interpretaciones de los temas "Faith" de Stevie Wonder y "And I am telling you I'm not going", de Jennifer Hudson.



"Eres gigante. Eres una bestia en el escenario. En estos tres meses has crecido un montón. Eres un espectáculo", haladó la jurado Ana Toroja al cantante.



Famous ganó la copa de OT 2018 y se llevó a casa los ansiados 100 mil euros.