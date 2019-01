El día en que The Beatles tocaron en una azotea

“Ninguna vida está completa sin un toque de locura”, dijo alguna vez el escritor brasileño Paulo Coelho. Esto se reflejó durante la vida de la banda inglesa The Beatles, grupo de grandes éxitos a nivel mundial. Hoy se cumplen 50 años de su última locura, realizada en el lugar menos esperado.



Era el 30 de enero de 1969, cuando los cuatro de Liverpool subieron a la azotea del número 3 de Savile Row, en Londres, en la sede de Apple Corps, que adquirieron en 1968 y lo utilizaron como cuartel general para grabar la segunda mitad de sus sesiones de Get Back y Let it Be, y deleitar a sus seguidores durante 42 minutos con la grabación de su documental “Let it Be”.



En tal evento, tocaron cinco canciones: “Get Back”, “Dont Let Me Down”, “I´ve Got a Feeling”, “One After 909” y “Dig A Pony”. También interpretaron, de manera muy especial, el himno británico “God Save The Queen”. Fueron minutos de alboroto entre el público que escuchaba a la banda inglesa tocar en pleno centro de la ciudad.



Sin embargo, el ruido de la tocada generó quejas de algunos vecinos, por lo que la Policía londinense de Westminster tuvo que intervenir y subir a la terraza para obligar a los músicos a detener el “show clandestino”. Fue en ese momento cuando John Lennon, al terminar la última canción, dijo: “Me gustaría dar las gracias en nombre del grupo y cada uno de nosotros; y espero que hayamos pasado la audición”, en forma jocosa, despidiéndose del público.



Este sería el último concierto en directo que daría la banda de Liverpool. Era como un show de despedida, ya que en 1966 habían decidido dejar de actuar definitivamente como grupo. Es por ello que, muchos años después, Paul McCartney describiría ese evento -en el libro “Antología” (2000)- como algo “estupendo porque era al aire libre” y “algo muy poco habitual” para ellos, sin dejar de lamentarse de que alguien desconectara el equipo de sonido cuando la Policía requirió la suspensión de la espontánea presentación.



Sin embargo, Ringo Star expresaría, en el mismo libro, que la Policía los decepcionó porque hubiera preferido otro final: “Si me decepcionó la Policía con algo, fue el que no nos arrestara. Hubiera sido genial terminar el concierto en la azotea con un titular: ´Beatles acaban concierto en la cárcel’”.



Pero este hecho -recordado e imitado por muchos grupos musicales- tiene algunas cosas que pocos sabían cómo que esa fue su primera presentación en directo en más de dos años, ya que su última gira había terminado el 29 de agosto de 1966; además, que en el concierto John Lennon y Ringo Star vestían abrigos de sus parejas; que los micrófonos de esa presentación estaban envueltos en pantys de mujeres debido al viento y frío que hacia ese día; o que, en el documental, un asistente del grupo tuvo que arrodillarse para sostener unas hojas con las letras de las canciones, ya que John necesitó de tarjetas para recordar sus letras.



Pese a todo ello, esta presentación es recordada como la última locura que ´The Beatles´ hicieron juntos, antes de despedirse de los escenarios definitivamente.



¿Los Beatles en Lima?

(Foto: Archivo El Comercio)

Un 2o de febrero de 1965 El Comercio Gráfico anunció en su portada la llegada al país de cuarteto de Liverpool. "La venida de los auténticos Beatles ingleses que han causado sensación en Europa fue anunciada ayer por el Canal Cuatro de televisión. Su presentación en nuestra capital sería una de las grandes atracciones del año y costaría 17 mil dólares, cifra récord para una contratación artística en Lima".



El baterista de la foto es Jimmie Nicol quien reemplazó a Ringo Starr cuando enfermó de faringitis en 1964. Él solo participó en 10 conciertos.