Lucho Alayza corre su primer Dakar, pero las sensaciones que tiene son las mejores. El peruano se ha sentido satisfecho con su rendimiento en el Dakar 2019. # Dakar 2019: Sebastien Loeb arrasó en la quinta etapa # Dakar 2019: César Pardo sigue trepando en la categoría Motos Junto a Ive Bromberg han hecho buenas etapas hasta que en el cuarto día tuvieron problemas que lo complicaron. Problemas en el embrague lo obligaron a abandonar, pero ellos no bajan los brazos y se reengancharán a partir del domingo. “No me he sentido debutante en el Dakar. Es una carrera que requiere mucha inteligencia”, asegura el nacional