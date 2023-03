Saiyans vs El Barrio y Troncos vs Aniquiladores serán los anfitriones para la Final Four de la Kings League 2023 de España. El evento deportivo, creado por Ibai Llanos y Gerard Piqué se desarrollará en el mítico estadio Camp Nou y lo podrás ver a través de Twitch y YouTube. Eso sí, recuerda que El Comercio te llevará el minuto a minuto en directo.

