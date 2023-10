Real Madrid vs Napoli se enfrentan por la fase de grupos de la Champions League. A continuación, conoce a qué hora juegan, qué canal de TV transmite en España y a nivel mundial, entre otros detalles.

A QUÉ HORA JUEGA REAL MADRID VS NAPOLI

Tome nota: Real Madrid juega contra Napoli este martes 3 de octubre, desde las 21:00 horas de España, que son las 14:00 horas del Perú, Colombia y Ecuador. El horario de inicio en Argentina, Chile y Uruguay es a las 16:00 horas, mientras que en Paraguay es a las 15:00 horas, como en Venezuela y Bolivia, y en México es a las 13:00 horas. Mira a qué hora juegan en el mundo:

España: 21:00 horas

México: 13:00 horas

Perú: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Chile: 16:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

CANAL TV | DÓNDE VER REAL MADRID VS NAPOLI

El partido Real Madrid vs Napoli se puede ver por televisión en España a través de Movistar Liga de Campeones, mientras que ESPN transmite a nivel internacional, en casi toda Sudamérica, mediante DirecTV y Star Plus. TUDN televisa en Estados Unidos y HBO MAX en México.

CÓMO VER REAL MADRID VS NAPOLI ONLINE

El Real Madrid vs Napoli se puede seguir online vía streaming por Movistar Plus, DirecTV GO (DGO), Star Plus,ViX, Paramount, entre otras opciones. No recomendamos ni estamos a favor del uso de Fútbol Libre para ver el partido por internet gratis.