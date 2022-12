Alianza Lima comunicó mediante un conmovedor video, la salida de Wilmer Aguirre quien se va por la puerta grande del conjunto blanquiazul al salir bicampeón. Luego de ese anuncio, el delantero nacional se despidió del equipo de sus amores con unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram ante la tristeza de los hinchas quienes lo consideran un referente.

El ‘Zorrito’ recordó que, en la temporada pasada, se volvió a poner la camiseta del cuadro íntimo. “El año 2021 volví al club en su momento más duro, la verdad, me sentí el hombre más feliz de la Tierra por el solo hecho de volver a mi casa lo cual era lo que he querido siempre. Porque Alianza es mi vida. Es mi historia. Con mis compañeros salimos adelante estos dos últimos años y fuimos bicampeones”, escribió.

“Me considero un afortunado porque estuve en esta etapa del club que se inundó de alegría por el bicampeonato. Pero ahora toca decir adiós. No voy a seguir en el club pero mi carrera no ha terminado. Muchas gracias Alianza por todo lo que me diste y perdón por tan poco”, añadió.

En líneas aparte, el atacante de 39 años dedicó palabras especiales a los jugadores, aficionados y trabajadores del club . “Gracias Alianza por haber cumplido muchos de mi sueños y logros obtenidos defiendo tus colores. Gracias al hincha blanquiazul por su apoyo y su cariño, por siempre hacerme sentir un hincha mas que los representaba desde cancha. Gracias a cada uno de mis compañeros que sin su aporte no hubiera sido posible lograr el título. Gracias a todo el personal del club cocineros, utileros, etc, por todo ese cariño brindado a mi persona”, expresó.

De la misma manera, Wilmer acotó que, desde la distancia, apoyará al conjunto íntimo. “Siempre los llevaré en mi corazón y de donde me toque estar siempre alentaré. Muchos éxitos a los que se quedan. Vamos amor de mi vida por el tricampeonato “Arriba Alianza, toda la vida””, publicó.

Es importante mencionar que Aguirre tuvo diferentes etapas en Alianza Lima y la primera fue desde 2001 hasta 2006. Después, volvió en 2008 y partió a mediados del 2010 tras un gran rendimiento en la Copa Libertadores. Luego de su paso por México, regresó al club de sus amores en 2013 y jugó hasta el 2014. El ‘Zorrito’ se puso otra vez la camiseta blanquiazul en 2021 y en esta temporada.

En total, ganó seis campeonatos nacionales con el elenco victoriano (2001, 2003, 2004, 2006, 2021 y 2022). Además, se convirtió en el máximo artillero del cuadro íntimo en el siglo XXI.