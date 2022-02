Alianza Lima consiguió su primera victoria de la temporada este domingo, luego de remontar y vencer a Carlos A. Mannucci, en la fecha 3 del Torneo Apertura. El entrenador Carlos Bustos destacó el rendimiento de los jugadores del cuadro ‘Blanquiazules’, quienes respondieron con inteligencia ante las adversidades en el cotejo.

“La expulsión puso el partido más complicado, pero el equipo siempre buscó, siempre intentó desequilibrar. Nos vamos inmerecidamente con desventaja al descanso y en el segundo tiempo, trabajando con un futbolista menos en gran parte, encontramos la forma de hacer daño”, explicó el técnico en conferencia de prensa.

De la misma forma, el estratega resaltó la importancia del resultado en este inicio de temporada. “Ha sido una victoria que queríamos todos. No fue el arranque de torneo que pretendíamos. Nos ponemos contentos por el compromiso y la entrega de los jugadores de ir a buscar siempre”, manifestó.

“Necesitábamos de este triunfo para estar firmes y trabajamos toda la semana con la misión de darle permanentemente una alegría a la gente. Creo que hace tiempo esta plantilla representa bien a Alianza Lima”, agregó el DT.

Además, Carlos Bustos alabó el buen desenvolvimiento de sus dirigidos: “El equipo puede jugar de diferentes maneras, este es un plantel muy completo, tenemos muchas variantes. Desgraciadamente arrancamos con dos empates, que para mí no merecíamos. Ante Sport Boys pudimos ganarlo y también contra Atlético Grau. Eso refleja que el torneo va a ser difícil, muy complicado”.

“Hay alegría por este triunfo. Se jugó bien todo el partido. Al inicio no se dio el gol, nos expulsaron a uno y empezamos perdiendo ante un rival que casi no había generado chances. Tratamos de llegar de diferentes formas. El resultado era necesario, más que nada porque a veces desde afuera parece que las cosas no están bien, pero nosotros trabajamos tranquilos”, sostuvo.

Finalmente, Carlos Bustos se refirió al debut de Benavente y a la ausencia de Farfán. “Cristian está bien, estuvo un largo tiempo sin actividad. Fueron sus primeros entrenamientos con nosotros y poco a poco encontrará su mejor forma, eso es lógico y normal. Por su parte, Jefferson va mejorando y viene entrenando en doble turno, con nosotros y con la selección peruana. Más allá de lo que uno pueda planificar, habrá que esperar y ver cómo se siente”, sentenció.