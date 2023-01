Si bien la Liga 1 aún no arranca, los equipos vienen preparándose para jugar cuando tengan el visto bueno del Gobierno y de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). En esa línea, Gino Peruzzi, defensa de Alianza Lima, se refirió al presente del cuadro blanquiazul.

“Nosotros como jugadores debemos prepararnos de la mejor manera para poder comenzar apenas se pueda. Si es contra Sporting Cristal, sería un lindo inicio de año. Hay una competencia muy grande en la interna para esta temporada que se viene. Estamos preparados y ojalá que sea un gran año”, comenzó diciendo en diálogo con RPP.

“Nunca nos han dicho que no nos vamos a presentar a jugar. Las noticias nos la comunica ‘Chicho’ Salas, nos enteramos también por los comunicados oficiales. El inicio del torneo va más allá de nosotros, sabemos que no es solo el tema de la televisión, sino también del país que no es nada menor. Nosotros por nuestro lado seguimos entrenando”, añadió.

Por otro lado, se refirió a temas puntuales entorno a Alianza Lima.

Carlos Zambrano: “Todos sabemos lo que es Carlos Zambrano, para nosotros es muy importante su llegada con su experiencia y su calidad. Creo que tenemos un gran plantel para conseguir el torneo peruano y hacer una buena Libertadores”

Copa Libertadores: “Ojalá que la Libertadores se pueda jugar en Matute. La gente se hace sentir mucho ahí y ojalá esté habilitado el estadio para usarlo. Para mí hacer una buena Copa Libertadores es pasar a octavos de final. Ese es nuestro objetivo y tenemos con qué. Si se consigue pasar a Sudamericana, también sería bueno, pero el objetivo son los octavos”.

Paolo Guerrero: “Hubiera sido lindo tener a Paolo Guerrero como compañero. Ahora vamos a esperar el sorteo de Libertadores y ver contra quién nos toca”

Su futuro: “Tengo contrato con Alianza Lima hasta diciembre. Ojalá pueda quedarme más tiempo, estoy muy cómodo acá con el club, la gente y la ciudad. Ojalá esté mucho tiempo más acá”.